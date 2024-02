Biathlon-WM in Nove Mesto Doll und Nawrath Kandidaten für Sprint-Medaille Stand: 09.02.2024 13:13 Uhr

Bei der Biathlon-WM in Nove Mesto will das DSV-Quartett eine Einzelmedaille holen. Am Start sind der wiedergenesene Benedikt Doll und der in der Mixed-Staffel überzeugende Philipp Nawrath.

Die besten Skijäger suchen am Samstag den Weltmeister im Sprint. Über die 10 Kilometer komplettieren Johannes Kühn und Philipp Horn das deutsche Aufgebot.

Doll mit zwei Siegen Mitfavorit

Bei der Heim-WM im Vorjahr in Oberhof konnten die deutschen Herren keine Medaille gewinnen. Dieses Mal könnte es durchaus klappen. In der aktuellen Saison hatte Benedikt Doll bereits zwei Sprintrennen für sich entschieden und kann um Edelmetall mitlaufen. Nach einem "kleinen Schnupfen" bläst er zur Attacke auf die starken Norweger, die angeführt von Johannes Thingnes Bö die Weltcup-Wertung dominieren. "Ich habe schon die Hoffnung, dass wir im Sprint mit dem Männer-Team ziemlich stark auftrumpfen können", sagte Doll und verwies dabei auch auf die in Topform zur WM angereisten Nawrath und Kühn.

Neue Chance für Nawrath

Nach dem Flop in der Mixed-Staffel ist es für Nawrath die zweite Chance auf Edelmetall. Der Allgäuer hatte dabei trotz einer nicht ganz perfekten Schießleistung ein starkes Rennen abgeliefert und seine gute Form bestätigt. Mit den Rängen eins und drei kann er im kürzesten Individualwettbewerb auch bereits zwei Podestplätze vorweisen.

WM-Zeitplan

Freitag, 09.02., 17.20 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 10.02., 17.05 Uhr: Sprint Männer 10 km

Sonntag, 11.02., 14.30 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Sonntag, 11.02., 17.05 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Dienstag, 13.02., 17.10 Uhr: Einzel Frauen 15 km

Mittwoch, 14.02., 17.20 Uhr: Einzel Männer 20 km

Donnerstag, 15.02., 18.00 Uhr: Single Mixed Staffel

Samstag, 17.02., 13.45 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Samstag, 17.02., 16.30 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Sonntag, 18.02., 14.15 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Sonntag, 18.02., 16.30 Uhr: Massenstart Männer 15 km