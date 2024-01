Biathlon in Ruhpolding Dale-Skjevdal gewinnt bei norwegischem Dreierpack Stand: 14.01.2024 16:09 Uhr

Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding hat ein norwegisches Trio den Sieg unter sich ausgemacht. Aber auch Justus Strelow lieferte ein starkes Rennen.

Den Weltcup-Triumph holte sich am Sonntag (14.01.2024) nach 12,5 Kilometern als stärkster Läufer Johannes Dale-Skjevdal vor Sprintsieger Vetle Sjaastad Christiansen (+ 1,70 Sekunden) und dem Weltcup-Führenden Johannes Thingnes Bö (+ 2,40 Sekunden). Justus Strelow (+ 14,7 Sekunden) wurde mit nur einem Schießfehler als bester Deutscher Fünfter. "Am Schießstand stimmt die Form. Da kann ich mich drauf verlassen", meinte Strelow am Sportschau-Mikrofon.

Anders als Strelow, der das beste Schießergebnis der Spitzengruppe hatte, schossen die weiteren deutschen Starter schwächer und hatten mit der Entscheidung nichts zu tun. Philipp Horn (3 Fehler/+ 59,70 Sekunden) wurde 15., Philipp Nawroth (4/+ 1:00,90 Minuten) landete direkt dahinter. Johannes Kühn leistete sich fünf Fehler und wurde 25. Auch Benedikt Doll (5/ Platz 28) und Roman Rees (6/ Platz 54) vergaben am Schießstand ein besseres Ergebnis.

Letztes Schießen bringt Feld zusammen

Bis zum letzten Schießen sah Christiansen wie der Sieger aus. Drei souveräne Schießen und eine stabile Laufleistung hatten ihm einen 20-Sekunden-Vorsprung vor seinen Verfolgern gesichert. Doch beim letzten Stehend-Anschlag leistet sich der Norweger zwei Fahrkarten und so rückte die Spitzengruppe mit einem Schlag wieder zusammen.

Sogar Strelow sprang mit fünf Treffern noch einmal heran und ging mit den Norwegern Dale-Skjevdal, Thingnes Bö - der ebenfalls fehlerfrei blieb - und Christiansen sowie dem Franzosen Emilien Jacquelin auf die letzten Kilometer.

Strelow läuferisch chancenlos

Da musste Strelow allerdings als schwächster Läufer der Gruppe abreißen lassen. "Ziel war es, ein paar Ski-Enden zu halten. Das hat ganz gut geklappt. Bis zum letzten Berg. Da kamen die Attacken. Da konnte ich nichts dagegensetzen", sagte Strelow. Dale-Skjevdal zog noch vor dem letzten Anstieg an, hängte alle anderen aus der Gruppe ab und sicherte sich seinen ersten Saisonsieg.

Im Gesamtweltcup belegt das norwegische Team sogar die ersten sechs Plätze. In Führung liegt Thingnes Bö (671 Punkte) vor Tarjei Bö (593) und Dale-Skjevdal (589). Doll als bester Deutscher auf Platz sieben hat mit 440 Punkten schon einen respektablen Rückstand.

Das nächste Rennen für die Männer-Konkurrenz ist am Donnerstag (18.01.2024, 14.20 Uhr live in der ARD und im Sportschau-Livestream) das Einzel über 15 Kilometer im italienischen Antholz."Da habe ich bisher nicht so gute Erfahrungen gemacht. Da gibt es noch einiges gut zu machen", schaute Strelow voraus.