Weltcup in Kontiolahti Biathlet Rees erneut bester Deutscher in der Verfolgung Stand: 04.12.2022 13:14 Uhr

Roman Rees hat auch im Verfolgungsrennen von Kontiolahti einen überzeugenden Auftritt hingelegt. Der Sieg ging einmal mehr nach Norwegen.

Von Jonas Schlott

Johannes Thingnes Bö hat auch das Verfolgungsrennen der Biathleten beim Weltcup in Kontiolahti gewonnen. Der norwegische Ausnahmeathlet leistete sich am Sonntag (04.12.2022) zwar drei Fehler, fuhr am Ende aber einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg (32:44,4 Minuten) vor seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid (2 Fehler/+19,2 Sekunden) ein. Dritter wurde der Franzose Emilien Jacquelin (2/+47,3).

Rees: "Beste Woche, die ich je hatte"

Roman Rees war wie bereits im Sprint am Vortag bester Deutscher. Nach je einem Fehler im Liegend- und Stehendanschlag sprang mit Platz fünf wieder ein starkes Ergebnis für den Schwarzwälder heraus (+1:20,7 Minute).

" Für mich ging es darum, die Nerven zu behalten ", sagte Rees im Anschluss im Sportschau-Interview: " Auf der Strecke bin ich nicht so richtig auf Temperaturen gekommen. Ich bin aber sehr glücklich, wie es hier ablief. Das war meine beste Woche, die ich je hatte. Ich bin konkurrenzfähig. Das gilt für die ganze Mannschaft ."

Starker Zobel wieder in den Top Ten

Auch David Zobel unterstrich seine starke Form und landete als Achter mit zwei Schießfehlern in den Top Ten. " Das Laufen war schon hart heute" , analysierte Zobel sein Rennen. " Da habe ich mich ein bisschen schwergetan. Dass es mir dann am Schießstand so glückt, hätte ich nicht gedacht. Es läuft gerade einfach ", strahlte der 26-Jährige.

Benedikt Doll und Justus Strelow verpassten dagegen die Top-Ten-Plätze. Doll wurde Zwölfter, Strelow landete direkt dahinter. Philipp Nawrath kam als 22. ins Ziel. Johannes Kühn erwischte einen gebrauchten Tag und musste sich nach sieben Fehlern mit Rang 29 begnügen.

DSV-Athleten starten gut

Rees war nach seinem dritten Platz im Sprint mit 29 Sekunden Rückstand auf Bö auf die 12,5 Kilometer lange Strecke gegangen. Seine gute Form konnte er beim ersten Schießen auch direkt bestätigen und setzte fünf Volltreffer ins Ziel. Ebenso Doll, Kühn und Strelow, die einige Plätze gutmachen konnten.

Bester Deutscher auf Rang 5: Roman Rees

Auf der Strecke musste Rees dann Sebastian Samuelsson und Jacquelin den Vortritt lassen. Und der Rückstand wurde nach einem Fehler im zweiten Liegendanschlag größer. Doll, Strelow und Zobel kamen dagegen erneut fehlerfrei durch, während sich Kühn mit drei Fehlern aus dem Rennen schoss.

Zweikampf zwischen Bö und Laegreid an der Spitze

Beim ersten Anschlag im Stehen konnte Rees dann wieder glänzen und legte alle Scheiben von Schwarz auf Weiß. Bei den übrigen deutschen Schützen lief es weniger gut. Doll und Strelow mussten zwei Extrarunden drehen und verloren die Top-Ten-Plätze aus den Augen. Auch Zobel zielte einmal zu ungenau.

Vor dem letzten Schießen hatte Rees sogar noch Chancen auf das Podest. Doch er setzte den letzten Schuss daneben. Zuvor hatte auch Spitzenreiter Bö zweimal gepatzt und so die Tür für seinen Verfolger Laegreid noch einmal einen Spalt geöffnet. Doch auch Laegreid leistete sich einen Fehler. So lief Bö ungefährdet zu seinem zweiten Saisonerfolg, gleichbedeutend mit seinem 54. Weltcup-Sieg.

Deutsche Biathleten mit gelungenem Auftakt

Doch auch das deutsche Team kann auf einen mehr als gelungenen Auftakt in den WM-Winter blicken. In Kontiolahti sprangen für die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner insgesamt drei Podestplätze heraus, darunter der zweite Rang mit der Staffel. Ein solcher Start in die Saison war den deutschen Biathleten zuletzt vor sieben Jahren gelungen.

Ab der kommenden Woche ist der Biathlon-Tross im österreichischen Hochfilzen zu Gast. Dort stehen neben Rennen im Sprint und in der Verfolgung auch der nächste Staffel-Wettbewerb an.