Deutsche Biathletinnen beim Fabelsieg von Röiseland chancenlos

Ohne Denise Herrmann, die den Verfolger ausließ, haben die deutschen Biathletinnen ihren Heimvorteil im oberbayerischen Ruhpolding nicht nutzen können. Im letzten Verfolgungsrennen vor den Olympischen Winterspielen in Peking war Franziska Hildebrand als 20. am Sonntag (16.01.2022) die beste Deutsche. Der Sportliche Leiter, Bernd Eisenbichler, mahnte trotz des enttäuschenden Ergebnisses "zur Ruhe" . Die Ausgangsposition sei nicht so gewesen, dass man einen Podestplatz hätte erwarten könnte, sagte er im ZDF .

Röiseland mit 20 Volltreffern einsame Siegerin

Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen stellte ihre Klasse dagegen einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis. Die Gesamt- und im Sprint-Weltcup führende Röiseland gewann mit einem fehlerfreien Rennen deutlich vor den beiden Öberg-Schwestern aus Schweden. Sprintsiegerin Elvira wurde Zweite, Hanna Dritte.

Röiseland - 23 Sekunden nach Elvira Öberg gestartet - setzte sich nach dem zweiten Schießen an die Spitze. Während ihre Konkurrentin jeweils einmal in die Strafrunde musste, räumte die überragende Norwegerin alle Scheiben ab. Einsam lief sie bei Topbedingungen an der Spitze und ließ auch bei den anschließenden Stehend-Schießprüfungen nichts anbrennen.

Spätestens nach dem 20. Volltreffer war klar, dass ihr der Sieg nicht zu nehmen sein würde. Am Ende waren es 20 Sekunden Vorsprung auf Elvira Öberg (2 Fehler). Die Drittplatzierte Hanna Öberg hatt 32,4 Sekunden Rückstand (1 Fehler).