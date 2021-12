Biathletin Preuß muss nach Sturz länger pausieren

Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, könne die Hoffnungsträgerin nach ihrer Fußverletzung voraussichtlich erst Mitte Januar wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Bei den ersten Heimrennen in Oberhof vom 6. bis 9. Januar wird die 27-Jährige somit "aller Wahrscheinlichkeit" nach fehlen.

Auch Start in Ruhpolding gefährdet

Auch für die Wettkämpfe in Ruhpolding vom 12. bis 16. Januar dürfte es eng werden. Preuß hatte sich vor Beginn des Weltcups in Annecy-Le Grand Bornand in der vergangenen Woche bei einem Treppensturz den Fuß verstaucht. Die Ärzte verordneten für zehn Tage ein komplettes Belastungsverbot, danach müsse die Belastung vor der Wettkampfrückkehr erst sukzessive wieder gesteigert werden.