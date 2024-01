Biathlon Atemwegsinfekt: Horn muss auf Start in Antholz verzichten Stand: 18.01.2024 12:14 Uhr

Kein Start beim Weltcup in Antholz: Biathlet Philipp Horn wird kurz vor dem Einzelrennen von einem Atemwegsinfekt ausgebremst.

Biathlet Philipp Horn muss kurzfristig auf einen Start beim Weltcup in der italienischen Biathlon-Hochburg Antholz verzichten. Der 29-Jährige zeige "typische Zeichen eines Atemwegsinfekts", teilte der Deutsche Skiverband wenige Stunden vor dem Einzelrennen über 15 Kilometer am Donnerstag (14.20 Uhr/ARD) mit.

"In Absprache mit Athlet, Trainer und Medizinteam haben wir uns entschlossen, diese Woche keine Wettkampfbelastungen mehr mit Philipp zu machen", hieß es weiter. Horn belegte vor heimischer Kulisse in Ruhpolding zuletzt die Plätze elf im Sprint und 15 in der Verfolgung. In der Weltcup-Gesamtwertung liegt er auf Rang 21. Die verbandsinterne Norm für die Weltmeisterschaften vom 7. bis 18. Februar im tschechischen Nove Mesto hat er bereits erfüllt.

Damit tritt das deutsche Team bei der WM-Generalprobe in Italien nur mit fünf Männern an. Benedikt Doll (SZ Breitnau), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Roman Rees (SV Schauinsland) und Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg) gehen auf Podest-Jagd.

Neben dem Einzel über 15 Kilometer stehen am Samstag die Single-Mixed- (12.55 Uhr) und Mixed-Staffel (14.45 Uhr) auf dem Programm. Am Sonntag folgt der Massenstart (12.30 Uhr).