Biathletin legt Pause ein Olympiasiegerin Eckhoff erlebt "schwierige Zeit" Stand: 04.11.2022 12:57 Uhr

Beim Weltcup-Auftakt der Biathleten Ende November wird eine prominente Athletin nicht dabei sein: Die zweimalige Olympiasiegerin Tiril Eckhoff legt eine Wettkampfpause ein.

In wenigen Wochen beginnt die Biathlon-Weltcupsaison im finnischen Kontiolahti. Nicht dabei sein wird Tiril Eckhoff aus Norwegen. Das gab der norwegische Skiverband bekannt.

"Schwierige Zeit"

Die 32-Jährige hatte bereits im Sommer wegen körperlicher Erschöpfung pausiert. Eckhoff habe zuletzt "eine schwierige Zeit durchgemacht" hieß es in der Erklärung des Verbandes. Sie sei deshalb nicht in der Lage, am Training oder an Wettkämpfen teilzunehmen. Genauere Details, auch zum Zeitpunkt einer möglichen Rückkehr, wurden nicht bekannt.

Eckhoff zweimalige Olympiasiegerin

Eckhoff hat in ihrer Karriere insgesamt acht Olympische Medaillen geholt, darunter zwei goldene in der Mixed-Staffel 2014 und 2022. Zudem gewann sie drei Einzel-Weltmeistertitel sowie den Gesamtweltcup 2020/21.