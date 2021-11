Biathlet Johannes Kühn rückt ins DSV-Team in Östersund

Juliane Frühwirt nicht mehr dabei

Bei den Frauen ist Juliane Frühwirt nicht mehr mit dabei, sie startet wieder im zweitklassigen IBU-Cup. Bei den ersten Saisonrennen hatten die deutschen Biathletinnen noch sieben Startplätze gehabt durch das persönliche Startrecht von IBU-Cup-Gesamtsiegerin Vanessa Voigt.

Neben ihr gehen wieder die Einzel-Dritte Denise Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Anna Weidel an den Start.

" Juliane Frühwirt hat die Leistung nicht ganz so umsetzen können, die sie in den Qualifikationswettkämpfen in Obertilliach gezeigt hatte. Vielleicht war ein bisschen zu viel Aufregung da oder sie hat sich zu viel vorgenommen. Wichtig ist, dass junge Athletinnen ihre Chance im Weltcup bekommen ", sagte Frauen-Disziplintrainer Kristian Mehringer.

Am Donnerstag stehen die zweiten Sprintrennen (im TV, Livestream und Liveticker der Sportschau) und der neuen Saison an, am Wochenende folgen die Verfolgungs- und Staffelrennen.

02.12. |der Biathlon-Sprint der Frauen, ab 13.30 Uhr.

Zeitplan (2. Weltcup-Wochenende in Östersund)

02.12.2021, 13:45 Uhr: Damen Sprint, 7,5 km

02.12.2021, 16:30 Uhr: Herren Sprint, 10 km

04.12.2021, 13:00 Uhr: Damen Verfolgung, 10 km

04.12.2021, 15:10 Uhr: Herren Staffel, 4x7,5 km

05.12.2021, 12:35 Uhr: Damen Staffel, 4x6 km

05.12.2021, 15:15 Uhr: Herren Verfolgung, 12,5 km

Aufgebot (2. Weltcup)

Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)

Janina Hettich (SC Schönwald)

Vanessa Hinz (SC Schliersee)

Franziska Preuß (SC Haag)

Vanessa Voigt (SV Rotterode)

Anna Weidel (SV Kiefersfelden)

Benedikt Doll (SZ Breitnau)

Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain)

Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain)

Philipp Nawrath (SK Nesselwang)

Roman Rees (SV Schauinsland)

Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

dsv/dpa | Stand: 30.11.2021, 11:00