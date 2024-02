Junioren-WM in Otepää Kesper setzt deutsche Medaillenserie im Biathlon-Sprint fort Stand: 28.02.2024 13:23 Uhr

Die deutschen Nachwuchs-Biathleten bleiben bei der WM in Otepää in der Erfolgsspur. Auch Linus Kesper gelang der Sprung auf das Podest.

Der 20-jährige Willinger wurde beim Sprint am Mittwoch (28.02.2024) Dritter und bescherte dem deutschen Team nach den Goldmedaillen im Einzel für Julia Tannheimer (Juniorinnen) und Alma Siegismund (Jugend) sowie Bronze im Sprint für Melina Gaupp (Jugend) das nächste Edelmetall.

Kesper beendete das Rennen über zehn Kilometer nach nur einem Fehler mit 25,8 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Norweger Isak Frey. Jan Gunka aus Polen wurde Zweiter (+10,6 Sekunden).

Kesper schnuppert an Silber

Kesper zeigte vor allem am Schießstand eine starke Leistung und brachte bis zur vierten Scheibe im Stehendanschlag alle Schüsse ins Ziel. Mit einem fehlerfreien Schießen wäre womöglich noch mehr drin gewesen, doch sowohl Frey als auch Gunka hatten auf der Schlussrunde die größeren Reserven. Der Norweger konnte sogar zwei Strafrunden kompensieren.

Zweitbester Deutscher wurde Tim Nechwatal auf Rang 18 (0 Fehler/+ 1:48 Minute). Leonardo Pfund (5/+2:51,1) und Benjamin Menz (2/+3:16,4) kamen abgeschlagen auf den Plätzen 40 und 49 ins Ziel.

Nach dem Sprint der Juniorinnen am Nachmittag stehen am Donnerstag mit den Massenstarts die letzten Einzelrennen in Otepää für die Nachwuchs-Biathleten an. Die Staffeln am Samstag und Sonntag bilden den Abschluss der Wettkämpfe.