Jugend- und Junioren-WM Drittes Gold bei Junioren-WM für Toptalent Selina Grotian Stand: 11.03.2023 10:08 Uhr

Selina Grotian war schon wieder nicht zu stoppen. Die 18-jährige Biathletin sprintete bei der Junioren-WM in Schtutschinsk zu ihrem ersten Einzeltitel. Kommende Woche feiert sie ihr Weltcup-Debüt.

Selina Grotian ist bereit für die Weltspitze. Beim Weltcupfinale in Oslo wird sie erstmals Weltcupluft schnuppern. Aktuell sorgt die Ausnahmekönnerin bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Kasachstan für Furore.

Grotian war am Samstag (11.03.2023) im Sprint über 7,5 km nicht zu stoppen und feierte überlegen den Sieg. Nach Gold in der Staffel und im Mixed war es schon der dritte Titel für die Garmisch-Partenkirchenerin. Sie musste nach zwei Schießfehlern zwar zwei Mal in die Strafrunde, war aber dennoch 52,8 Sekunden schneller als die Zweitplatzierte Jeanne Richard (Frankreich/1 Fehler). Bronze sicherte sich Sara Andersson (Schweden/+54,7 Sekunden/1 Fehler).

"Ich habe nicht erwartet, dass ich heute so gut fahren kann, ich war vor dem Rennen sehr müde", sagte Grotian. Von Schwäche war auf der Strecke keine Spur. Die Deutsche dominierte das Rennen und erinnerte an Laura Dahlmeier und Magdalena Neuner. "Gewisse Vergleiche sind da, aber ich vergleiche Sportler sehr ungern miteinander", sagte Grotians Heimtrainer Bernhardt Kröll, der einst auch Dahlmeier und Neuner zu Topathletinnen formte.

EM-Gold bei den Erwachsenen

Obwohl Grotian noch bei der Jugend starten könnte, wurde sie im Januar diesen Jahres überraschend Europameisterin in der Verfolgung bei den Erwachsenen. Damit verdiente sich die 18-Jährige, die am 25. März 19 wird, ihren Startplatz im Weltcupfinale in Oslo.

Video DSV-Hoffnung In die Biathlon-Zukunft mit Toptalent Selina Grotian Denise Herrmann-Wick konnte sich bei der Biathlon-WM über Gold freuen, doch wer sorgt in Zukunft für Siege und Podestplätze? Eine heiße Kandidatin ist Juniorenweltmeisterin Selina Grotian. mehr

Bis dahin gilt der volle Fokus der Junioren-WM. Am Sonntag steht sie als Top-Favortin auf Gold in der Verfolgung am Start. Für Johanna Puff (15./+ 1:49,9 Minute/2 Fehler), Marlene Fichtner (19./+ 2:05,0 Minuten/2 Fehler) und Magdalena Rieger (47./+ 3:49,5 Minuten/3 Fehler) wird der Weg auf das Treppchen schon ein weiter.

Zeitplan Wettbewerb Zeit Sieger Jugend Mixed Staffel 04.03.2023 Norwegen Junioren Mixed Staffel 04.03.2023 Deutschand Jugend weiblich Einzel, 10 km 05.03.2023 Julia Kink (GER) Jugend männlich Einzel, 12,5 km 05.03.2023 Jakub Borgula (SVK) Juniorinnen Einzel, 12,5 km 06.03.2023 Kaja Zorc (SLO) Junioren Einzel, 15 km 06.03.2023 Benjamin Menz (GER) Jugend weiblich Staffel, 3 x 6 km 07.03.2023 Deutschland Jugend männlich Staffel, 3 x 7,5 km 07.03.2023 Tschechien Junioreninnen Staffel, 4 x 6 km 08.03.2023 Deutschland Junioren Staffel, 4 x 7,5 km 08.03.2023 Norwegen Jugend weiblich Sprint, 6 km 10.03.2023 Julia Tannheimer (GER) Jugend männlich Sprint, 7,5 km 10.03.2023 Kasper Kalkenberg (NOR) Juniorinnen Sprint, 7,5 km 11.03.2023 Selina Grotian (GER) Junioren Sprint, 10 km 11.03.2023 Jugend weiblich Verfolgung, 7,5 km 12.03.2023 Jugend männlich Verfolgung, 10 km 12.03.2023 Juniorinnen Verfolgung, 10 km 12.03.2023 Junioren Verfolgung, 12,5 km 12.03.2023

