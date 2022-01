Biathlon - Mit Mut und Lockerheit zurück in die Erfolgsspur

"Wir werden gut vorbereitet in den Flieger steigen" , kündigte der Sportdirektor Biathlon, Bernd Eisenbichler, am Dienstag (11.01.2022) im Pressegespräch an. Am 31. Januar wird die deutsche Mannschaft mit einem Charter aus Frankfurt per Direktflug nach Peking abheben. Nach dem letzten Weltcup in Antholz (20. - 23.01.2022) bleibt das DSV -Team in der Höhe, trainiert weiter in Italien und fährt ohne einen heimischen Zwischenstopp direkt zum Flughafen.

Mit zwei Köchen in einer Blase

"Corona schwebt jeden Tag über uns, aber wir haben einen guten Plan und ziehen alle Vorsichtsmaßnahmen durch. Wir waren in Oberhof in der Kaserne perfekt abgeschottet und haben in Ruhpolding ein Hotel exklusiv für uns ", berichtet Eisenbichler über das Leben in der Biathlon-Blase. Sogar zwei eigene Köche bringt das Team mit nach Bayern, wo ab Mittwoch der nächste Heim-Weltcup steigt.

Preuß-Rückkehr weiter offen

Der Verband will nichts riskieren. Eine Corona-Infektion kurz vor Olympia könnte alle Träume platzen lassen. Bei Franziska Preuß hat das Covid-Virus die Sorgen größer werden lassen. Nach einem starken Saisonstart stehen die Spiele auch für sie trotz erbrachter Norm noch in den Sternen.