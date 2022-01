Biathlon: Denise Herrmann spricht über ihre Schieß-Krise

Nach ihrem Albtraum von Oberhof brodelte es in Denise Herrmann. "Die Emotion ist hoch, es ist eine extreme Unzufriedenheit da" , betont die deutsche Hoffnungsträgerin für die Olympischen Spiele: "Ich bin nicht hierher gefahren, um solche Platzierungen zu machen und eine solche Leistung an den Stand zu bekommen." Einmal Rang 26 mit drei Fehlern, dann der absolute Tiefpunkt mit acht Fehlern als 41. in der Verfolgung - für Peking schrillen die Alarmglocken.

Trefferquote von gerade einmal 66 Prozent

Denn die Zeit wird knapp, in nicht einmal vier Wochen stehen für die Biathletinnen die ersten Wettkämpfe an. Doch statt besser wird ihre Form derzeit immer schlechter. Herrmann befindet sich zur Unzeit in einer Krise, gerade am Schießstand klappt es nicht wie gewünscht. Nach gutem Saisonstart schoss sie in den letzten drei Rennen zusammengerechnet 17 Fehler. Das entspricht einer Trefferquote von gerade einmal 66 Prozent, nur bei einer ihrer letzten zehn Schießeinlagen stand die Null - nicht medaillenreif.