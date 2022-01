Kirchner sieht IOC in Peking in der Pflicht - Boykott keine Lösung

" Ich stehe dazu, dass die Sportler nicht dazu da sind, irgendwelche Boykotte zu machen und versuchen, die politischen Dinge auf dem sportlichen Feld auszutragen. Wir sind dafür da, um da hinzufahren und ein Fest des Sports zu erleben ", sagte Kirchner am Mittwoch in einer digitalen Pressekonferenz vor dem Heim-Weltcup in Oberhof: " Die Sportler sind die letzten, die dort irgendwas machen können. "

Kirchner sieht IOC in der Pflicht

Der 51 Jahre alte Kirchner, der als Aktiver selbst dreimal Gold bei Olympia holte, sieht vor allem das Internationale Olympische Komitee (IOC) in der Pflicht. " Inwieweit sich das IOC windet, nach Ausflüchten sucht und sich vor den Tatsachen versteckt, das ist ja mehr als offensichtlich geworden in den letzten Wochen ", sagte Kirchner.