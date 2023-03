Weltcup in Östersund Bö-Brüder verzichten auf Biathlon-Massenstart Stand: 11.03.2023 14:46 Uhr

Der norwegische Weltcup-Gesamtsieger Johannes Thingnes Bö und sein Bruder Tarjei verzichten nach ihrer Corona-Infektion auf den Biathlon-Massenstart in Östersund.

"Johannes hat am Donnerstag trainiert und fühlte sich wohl. Beide hätten sicherlich am Sonntag starten können. Aber wir haben entschieden, dass es am besten ist, wenn er und Tarjei bis zum Holmenkollen warten, bevor sie wieder einsteigen" , sagte Nationalmannschaftstrainer Egil Kristiansen der norwegischen Nachrichtenagentur NTB.

Rückkehr in Oslo geplant

Es sei zu 99,99 Prozent sicher, dass die Bö-Brüder am kommenden Donnerstag zum Auftakt des Saisonfinales in Norwegens Hauptstadt im Sprint dabei sind. Bö hat bis Sonntag in den drei Einzelrennen die Chance, seinen Siegrekord von bisher 16 Saisonerfolgen zu übertreffen.

In diesem Winter hat er bereits 13 Weltcuprennen und drei WM-Einzeltitel geholt. Auch in der Saison 2018/2019 hatte er 16 Mal gewonnen.

Lagreid dabei

Derweil ist ihr ebenfalls zuletzt coronabedingt pausierender Teamkollege Sturla Holm Laegreid nach Schweden gereist und wird dort am Sonntag im Massenstart dabei sein. Weil er und Johannes Thingnes Bö im Einzel von Östersund passen mussten, hatte Bö dank seines großen Vorsprungs vorzeitig zum vierten Mal den Gesamtweltcup geholt.