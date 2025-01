DSV hat nominiert Biathlon - Ein Platz im WM-Team ist noch frei Stand: 28.01.2025 16:42 Uhr

Die Biathlon-WM am 12. Februar in Lenzerheide wirft ihre Schatten voraus. Am Dienstag (28.01.2025) gab der Deutsche Skiverband das Aufgebot bekannt. Ein Platz ist noch frei.

Neun Skijäger haben ihren Platz im WM-Team sicher, wer sich den letzten Startplatz schnappt und auf das WM-Karussell aufspringen wird, entscheidet sich bei den Biathlon-Europameisterschaften, die am Mittwoch in Martell in Südtirol beginnen. Die Entscheidung werden die Trainer treffen und dabei nicht nur "die jeweiligen Ergebnisse, sondern insbesondere auch die erbrachten Laufleistung berücksichtigen", teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mit.

Voigt - "Finde kaum Worte"

Der Platz im deutschen Frauen-Team ist offen, weil Vanessa Voigt krank absagen musste. " Aktuell finde ich kaum Worte, und sicherlich wird es eine gewisse Zeit dauern, bis ich diese wiederfinde" , schrieb die 27-Jährige bei Instagram. Anstatt bei der Weltmeisterschaft (12. bis 23. Februar) um Medaillen zu kämpfen, ringt die deutsche Top-Biathletin einmal mehr mit ihrer Gesundheit.

Diese Saison sei "von Anfang an ein echter Kampf" gewesen, teilte sie nach ihrem WM-Aus am Dienstag mit. "Ein Auf und Ab, worunter nicht nur der Kopf, sondern zum Schluss vor allem mein Körper sehr gelitten hat." Sie habe es versucht, "aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um zu handeln."

Sechs Biathletinnen - ein Platz

Um den Voigt-Platz kämpfen nun Julia Kink, Johanna Puff, Stefanie Scherer, Marlene Fichter, Anna Weidel und Marion Wiesensarter. Nach den Sprint- und Verfolgungsrennen soll die Entscheidung fallen. Selina Grotian (SC Mittenwald), Franziska Preuß (SC Haag), Sophia Schneider (SV Oberteisendorf) und Julia Tannheimer (DAV Ulm) haben ihr WM-Ticket dagegen sicher.

Männer-Team komplett

Bei den Skijägern legte sich der DSV bereits auf fünf Teilnehmer fest. Philipp Horn (SV Frankenhain), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Danilo Riethmüller (WSV Clausthal-Zellerfeld) und Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg) kommen in den WM-Genuss.

In den zwei Wochen bis zum Saison-Höhepunkt dürfte der Fokus vor allem auf dem Schießen liegen. Das passte bei den Biathlon-Männern zuletzt gar nicht. " Es ist kein glücklicher Stretch, der da grad zusammenkommt in den letzten Wochen ", sagte Sportdirektor Felix Bitterling.