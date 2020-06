Rassismus - NFL-Boss Goodell räumt ein: "Wir lagen falsch"

Zahlreiche dunkelhäutige Spieler machten der NFL in einem Video deutliche Vorwürfe. "Wie oft müssen wir euch bitten, auf eure Spieler zu hören? Was muss dafür passieren? Muss erst einer von uns durch Polizei-Brutalität getötet werden?" , fragten die Spieler. "Was, wenn ich George Floyd wäre?" , Neben Mahomes (Kansas City Chiefs) sind auch Odell Beckham Jr. (New York Giants) und Michael Thomas (New Orleans Saints), Running Back Ezekiel Elliot (Dallas Cowboys) und Quarterback Deshaun Watson (Houston Texans) in dem Video zu sehen.

NFL-Boss stand schon früher in der Kritik

Goodell war bereits früher für seinen Umgang mit Spielerprotesten kritisiert worden. 2016 war der frühere Quarterback Colin Kaepernick während der Nationalhymne, die vor jedem Spiel ertönt, auf die Knie gegangen und hatte so gegen Rassismus in den USA protestiert. Er fand keinen neuen Klub mehr.