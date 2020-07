Als die Cologne Crocodiles am Donnerstag (23.07.20) ihre Teilnahme an der diesjährigen GFL-Saison abgesagt haben, rieben sich viele Beobachter noch verwundert die Augen. Einen Tag später hat sich das überaschende Ereignis in eine Art Flächenbrand ausgeweitet. Bundesweit haben innerhalb weniger Stunden immer mehr Vereine ihren Verzicht auf die Football-Saison bekannt gegeben.

Ein neues Lizenzstatut und eine angepasste Bundesspielordnung sorgen für den rechtlichen Rahmen, in dem die GFL-Teams in diesem Ausnahmejahr entscheiden können, ob sie in 2020 an einen Spielbetrieb teilnehmen möchten oder nicht, ohne die sportliche Qualifikation für die GFL für 2021 zu verlieren.

Verletzungsrisiko, Wettbewerbsverzerrung, Auflagen

Die Allgäu Comets, Cologne Crocodiles, Elsmhorn Fighting Pirates, Frankfurt Universe, Hildesheim Invaders, Ingolstadt Dukes, Kiel Baltic Hurricanes, New Yorker Lions Braunschweig, Ravensburg Razorbacks, Stuttgart Scorpions - sie alle werden nicht an der diesjährigen GFL-Saison teilnehmen.

Die Gründe für die Absage ähneln sich dabei sehr. Neben den gesundheitlichen Risiken durch das Corona-Virus ist bei den Teams noch kein geregelter Trainingsbetrieb möglich, weswegen auch das Verletzungsrisiko während der Spiele erhöht wäre. Außerdem sehen die Teams auch eine Wettbewerbsverzerrung, da einige Teams bereits mit der gesamten Mannschaft Vollkontakttraining machen dürfen.

Wirtschaftliche Probleme

Ebenfalls führen die Teams wirtschaftliche Probleme, die es aufgrund der immer noch vorherrschenden Beschränkungen der Zuschauer geben würde, als Hinderungsgrund an. Neben fehlenden Einnahmen sehen sie auch erhöhte Kosten, welche durch ein von den Vereinen bei Spielen umzusetzendes Hygienekonzept erstehen würden.

"Vor dem Hintergrund der andauernden Pandemie und den damit verbundenen Verordnungen zu Hygieneauflagen, Abstandsregelungen und Begrenzung der Zuschauerzahl stellt ein etwaiger Spielbetrieb in diesem Jahr nicht bewertbare wirtschaftliche Risiken und nicht leistbare organisatorische Herausforderungen für den ASC Kiel dar" , erklärte Kiels Vorstand Gunnar Peter. "Der Schutz der Gesundheit beteiligten Personen liegt in unserer Verantwortung. Ebenso wie der Schutz des Vereins an sich."

Stand: 24.07.2020, 13:22