Viel Aufwand für Ehrenamtler

Wohl dem Verein, dessen Hygienekonzept bereits erprobt ist. " Ich gehe davon, dass wir unser Hygienekonzept etwas überarbeitet reaktivieren können und dann erneut verwenden dürfen ", hatte Geschäftsführer Hans Dick vom TuS Germania Hackenbroich bereits bei der Öffnung der Sportanlagen in NRW für den Individualsport gesagt. Genau das passiert aktuell beim Klub aus Dormagen, wie vermutlich bei vielen Vereinen. Alle warten indes auf die genaue Augestaltung der jeweiligen Bundesländer.

Im vergangenen Herbst sah dieses Konzept in Hackenbroich so aus, dass es nur einen Ein-/Ausgang zur Sportanlage gab. An diesem saßen jeden Trainingstag teilweise mehrere Stunden fleißige Ehrenamtler, um Kontakte zu dokumentieren. Ein Szenario, welches nun wieder droht, inklusive der Kontrolle von eventuell notwendigen negativen Tests. Dass es nur über eine Einbindung von Tests funktioniert, vermutet auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach im Sportschau-Interview. Was bleibt? Ganz schön viel Aufwand für den kleinen Dorfverein von nebenan.

Indoor-Funktionäre: "Brauchen ebenfalls praxisnahe Regeln"

Weitergehende Fragen beschäftigen dagegen den Indoorsport, der noch länger als die Aktiven im Freien warten muss. So hat DHB-Präsident Andreas Michelmann schon die Befürchtung, dass die Freiluftsportarten dem Handball die Mitglieder abwerben könnten: "Wir müssen schauen, dass wir in nächster Zeit stärker ins Freie gehen. Das kennen wir ja aus den vergangenen Jahrzehnten."

Auch der zweitgrößte Sportverband Deutschlands, der Deutsche Turner-Bund (DTB), mahnte für das " langfristige Überleben eine praxisnahe und unbürokratische Rückkehr " beim Indoorsport an. In einem sind sich aber Dorfverein und alle Funktionäre einig - die Beschlüsse sind ein " Hoffnungsschimmer " für den Breitensport.

Stand: 04.03.2021, 14:48