Fußball | Verbände Mitgliederzahlen im sächsischen Fußball auf Rekordhoch Stand: 19.03.2024 13:01 Uhr

Der sächsische Fußball verzeichnet ein neues Rekordhoch an Mitgliederzahlen. Auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigt der Trend nach oben. Dennoch gibt es nach wie Herausforderungen zu bewältigen.

Schwindende Mitgliederzahlen aus Zeiten der Corona-Pandemie gehören im sächsischen Fußball endgültig der Vergangenheit an. Wie der Sächsische Fußballverband SFV am Montag (18.03.2024) bekanntgab, befinden sich die Mitgliederzahlen im Freistaat auf einem neuen Rekordhoch.

Die Begeisterung bei Kindern für das runde Leder hält auch in Sachsen an.

27.000 neue SFV-Mitglieder in fünf Jahren

Derzeit sind in den 13 Stadt- und Kreisfußballverbänden 182.457 Mitglieder in rund 860 Vereinen aktiv. Allein in den letzten fünf Jahren kamen knapp 27.000 Mitglieder in den Fußballabteilungen hinzu, was den Trend der letzten Jahre bestätigt.

Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen verzeichnen die Kreisverbände mit mehr als 5.000 Neuanträgen einen enormen Zuwachs. Die größten Steigerungen erzielten der Stadtverband Fußball Dresden, der Fußballverband Stadt Leipzig und der Kreisverband Fußball Erzgebirge.

Damit sich auch die "minimalen" Rücktrittszahlen der Jahre 2020 und 2021, als die Verbände mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen hatte, "mehr als ausgeglichen", heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung des SFV.

SFV-Präsident Winkler: Herausforderungen bleiben

"Das ist eine tolle Entwicklung", sagte SFV-Präsident Hermann Winkler Sport im Osten am Dienstag (19. März). "Ich kann nur Danke sagen an die vielen Ehrenamtlichen, die eine solche Entwicklung ermöglichen." Trotz der neuen Bestmarke bleiben die Herausforderungen allerdings groß. "Je mehr Leute Sport treiben, umso mehr und bessere Sportstätten brauchen wir. Da tun sich große Lücken auf", weshalb man nach wie vor auf Unterstützung angewiesen ist.

Außerdem geben die erst kürzlich beschlossenen Kürzungen im Bundeshaushalt, von denen auch Förderprogramme im Sport betroffen sind, Anlass zur Sorge. Gerade in dem Jahr, in dem Deutschland die Europameisterschaft ausrichtet, sei das "ein fatales Signal und ein Schlag ins Gesicht aller Ehrenamtlichen", wird Winkler in der Pressemitteilung des SFV zitiert.

Positiver Trend auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt

In Thüringen liegen derzeit noch keine genauen Zahlen vor. Laut Thomas Münzberg, Geschäftsführer des Thüringer Fußball-Verbands (TFV), rechne man aber ebenfalls mit einem Anstieg der Mitgliederzahlen. Laut dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) waren im vergangenen Jahr etwa 101.000 Mitglieder in Thüringen in insgesamt 1.019 Vereinen organisiert, was ein Plus von etwa 3.000 bedeutete.

In Sachsen-Anhalt läuft die Zählung der Mitglieder gerade. Eine konkrete Zahl wird dem Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) voraussichtlich im Juni vorliegen. In den letzten beiden Jahren seien die Mitgliederzahlen angestiegen, teilte der FSA mit. Der Verband erwartet, dass dieser positive Trend sich fortsetzt.

red/pm