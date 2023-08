DVV-Star zurück im Team Grozer und der große Traum von Olympia Stand: 29.08.2023 18:32 Uhr

Bei der EM kann die Nationalmannschaft wieder auf DVV-Star Georg Grozer zählen. Angetrieben vom großen Olympia-Traum gibt der 38-Jährige sein Comeback.

Georg Grozer hat in seiner Volleyball-Karriere viel erlebt. Doch wenn der Routinier darüber nachdenkt, gemeinsam mit seiner Tochter Leana bei den Olympischen Spielen in Paris aufzuschlagen, gerät selbst er ins Schwärmen. " Natürlich träumt man von so etwas. Wir haben auch darüber geredet, das wäre perfekt ", erzählt Grozer: " Für mich ist das eine Riesen-Motivation ."

Grozer - Comeback nach zwei Jahren

Und ein Grund für den 38-Jährigen, pünktlich zur EM (28. August bis 16. September) nach rund zwei Jahren wieder das Nationalmannschaftstrikot überzustreifen. Denn bei dem Turnier in Italien, Bulgarien, Nordmazedonien und Israel geht es für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) ab Mittwoch auch um wichtige Weltranglistenpunkte, die für die Olympia-Qualifikation entscheidend sein können.

Doch bis der Familienausflug nach Paris geplant werden kann, ist es noch ein weiter Weg. Zum einen gab Grozers Tochter erst vor wenigen Wochen im Alter von 16 Jahren ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft und " wer weiß, ob die Kleine es nächstes Jahr noch einmal schafft ", erklärt Georg Grozer. Zum anderen ist das Ticket für die Sommerspiele für beide DVV-Teams noch in weiter Ferne.

DVV zuletzt enttäuschend

Gerade bei den Männern lief es zuletzt ohne ihren Star Grozer, der nach der EM 2021 eine Pause in der Nationalmannschaft einlegte, alles andere als rund. In der Nations League kam das Team von Bundestrainer Michal Winiarski zum Saisonstart lediglich auf drei Siege aus zwölf Spielen, das angepeilte Finalturnier wurde klar verpasst.

Doch nun kann das DVV-Team wieder auf Grozer zählen. " Georg ist unser Fixstern" , sagt Kapitän Lukas Kampa. Der Diagonalangreifer sei " der Crunchtime-Player schlechthin. Da muss man nicht lange drumherum reden, er hat uns in wichtigen Turnieren in wichtigen Momenten auch mal den Hintern gerettet ".

Daran, dass er genau das trotz seines Alters immer noch kann, lässt Grozer keinen Zweifel: " Ich bin noch sehr fit, kann noch mit allen mithalten und die Aufgabe verwirklichen wie früher. Deswegen bin ich zurück ." Er sei dafür da, der Mannschaft " mental und auf dem Feld " zu helfen.

Auftaktspiel gegen Estland

In Italien geht es für das DVV-Team in der Gruppe A zum Auftakt am Mittwoch gegen Estland (18 Uhr). Nach Spielen gegen die Schweiz, Belgien und Serbien wartet zum Abschluss der Weltmeister und Titelverteidiger Italien vor heimischem Publikum (alle Sportdeutschland.TV). Dabei stets im Hinterkopf: Der " Druck, in der Weltrangliste nach oben kommen zu müssen ", erklärt Kampa.

Über das Ranking werden nächstes Jahr fünf Startplätze für Paris vergeben. Diese Möglichkeit würde sich der Weltranglisten-15. Deutschland gerne offenhalten, sollte es beim schweren Qualifikationsturnier im Herbst nicht klappen.

Großer Traum Olympia

Denn Olympia ist und bleibt " natürlich der große Traum ", betont Grozer, der trotz der Ausgangslage Hoffnung hat: " Wenn wir hart arbeiten und daran glauben, dass wir es schaffen können, sehe ich eine Chance. "