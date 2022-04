Die Hessen glichen damit in der Halbfinal-Serie, gespielt im Modus Best of five, zum 1:1 nach Siegen aus. Am Mittwoch (06.04.2022) sehen sich beide Mannschaften zum dritten Spiel in Berlin wieder.

Schott-Ausfall wiegt schwer

Die BR Volleys mussten kurzfristig Ruben Schott ersetzen. Den Außenangreifer plagten Oberschenkelbeschwerden. Auf seiner Position kam Samuel Tuia zum Zuge. Im ersten Satz wurden die Berliner von ihrem leidenschaftlich und unbekümmert aufspielenden Gegner lange Zeit geradezu vorgeführt. Mit bis zu acht Punkten (19:11) setzten sich die Hessen ab, ehe es für sie am Ende beim Aufschlag von Tuia noch einmal etwas eng wurde.