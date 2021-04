Die am Ende hochdramatische Partie entschied der US -Amerikaner Benjamin Patch mit dem vierten Matchball. Beide Mannschaften sehen sich bereits am Sonntag zur zweiten Partie in Berlin wieder. Wer zuerst drei Siege hat, ist Meister.

Die ersten beiden Sätze dominierte der VfB mit hohem Aufschlagsdruck gegen einen weitgehend überfordert wirkenden Gegner. Beim Stande von 13:4 im ersten Durchgang hatten sich die Gastgeber erstmals mit neun Punkten Vorsprung abgesetzt und hielten die Berliner auch im zweiten Abschnitt bei einem Zwischenstand von 18:10 klar auf Distanz. Volleys-Trainer Cedric Enard reagierte: Er ersetzte unter anderem Sergej Grankin auf der Zuspielerposition durch Pierre Pujol, Cody Kessel kam im Außenangriff für Tim Carle.