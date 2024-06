60 Punkte geknackt Biles bei US- Meisterschaften in Olympia-Form Stand: 01.06.2024 09:22 Uhr

Turn-Königin Simone Biles hat ihre starke Olympia-Form erneut unter Beweis gestellt.

Die Rekordweltmeisterin sammelte am ersten Tag der US-Turnmeisterschaften in Fort Worth, Texas 60,450 Punkte und geht als Gesamtführende in die Entscheidung am Sonntag (2.6.2024). Biles winkt somit ihr neunter US-Mehrkampftitel und das Ticket für die Olympia-Ausscheidung des US-Teams in Minneapolis, Minnesota (27. bis 30. Juni).

"Sie hat die 60 Punkte geknackt, das war ihr Ziel" , sagte Trainerin Cecile Landi, die nicht nur mit Biles' Übungen zufrieden war: "Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie glücklich ist, hier zu sein. Sie genießt es wirklich und freut sich über jeden Wettkampf, den sie bestreiten darf."

Einmaliger Sprung

Die vierfache olympische Goldmedaillengewinnerin begann ihren Abend mit einer beeindruckenden Darbietung ihres Jurtschenko-Doppelhechtsprungs, für den sie 15,800 Punkte erhielt. Noch keine andere Turnerin hat den Sprung in einem Wettkampf geturnt.

Erst vor zwei Wochen hatte Biles beim Core Hydration Classic ihr bestes Ergebnis seit ihrem Comeback erzielt. Nun verbesserte sie ihre Wertung an allen vier Geräten noch einmal.