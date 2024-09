Triathlon Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Ironman-WM 2024 in Nizza Stand: 19.09.2024 13:02 Uhr

Wer wird Ironman-Weltmeisterin? Diese Frage wird am kommenden Sonntag in Nizza beantwortet. Zu den Favoritinnen zählen auch zwei deutsche Stars. Hier gibt es die wichtigsten Infos zum Rennen.

Von Philip Schmid

Was sind die wichtigsten Infos in Kurzform?

Die besten Triathletinnen der Welt treffen sich am Sonntag (22.9.2024) in Nizza zur Ironman-Weltmeisterschaft. Ab 7.15 Uhr stehen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen an. Unter den Favoritinnen sind mit Anne Haug und Laura Philipp auch zwei Deutsche.

Warum finde die WM in Nizza statt?

Ironman-WM? Hawaii! Diese Antwort dürfte auch weniger versierten Triathlon-Fans schnell über die Lippen kommen. Seit den Anfängen des Sports fand das wichtigste Rennen traditionell auf der Lava-Insel im Pazifik statt. Doch das änderte sich 2023. Der Veranstalter beschloss, das Frauen- und Männer-Rennen aufzuteilen – und eines der Rennen immer in Nizza abzuhalten.

2023 waren die Männer an der Côte d’Azur, jetzt sind die Frauen dran. Die WM der Männer findet dann am 27. Oktober auf Hawaii statt (ebenfalls im Liveticker bei sportschau.de). Das Ziel dieser Trennung laut Veranstalter: Mehr Sichtbarkeit für das Frauen-Rennen. Im Hintergrund spielt aber natürlich auch das Geld eine Rolle. Denn die meisten Erträge erzielt ein Ironman durch die Startgebühr der vielen Tausend Altersklassen-Athleten, die zeitversetzt auf die Strecke gehen. Zwei Rennen bedeuten hier auch mehr Startplätze. Die Kritik an der Teilung ist in der Szene weiter groß, wie lange Nizza WM-Standort bleibt, ist daher unklar.

Was macht das Rennen in Nizza aus?

Das ist relativ einfach zu beantworten: Die Radstrecke. Hier liegt der große Unterschied zu Hawaii – und hier fällt wohl auch die Entscheidung bei dieser WM. Mehr als 2.400 Höhenmeter müssen die Athletinnen im Hinterland der Mittelmeer-Stadt absolvieren. Bis zu 7% Steigung warten, der längste Anstieg, der Col de l´Ecre ist 6,5 Kilometer lang. Dieser Anstieg ist besonders hart, denn Anne Haug und Co. haben davor mit nur wenig Erholungszeit bereits zwei vier Kilometer lange Berge in den Beinen. Insgesamt muss hier fast 50 Minuten am Stück geklettert werden. Am Ende des Kurses warten auch noch einige knifflige Abfahrten.

Die Radstrecke ist also für Ironman-Verhältnisse untypisch schwer, beim Schwimmen und Laufen warten dagegen weniger Überraschungen und Strapazen als auf Hawaii. Die 3,8 Kilometer im Mittelmeer dürften deutlich angenehmer sein als der raue Wellengang des Pazifiks. Und beim abschließenden Marathon warten nicht ganz so unwirtliche Bedingungen wie in den Lavafeldern von Big Island auf die Athletinnen.

Wer sind die Favoritinnen?

Die Favoritenrolle ist zumindest auf dem Papier Vorjahressiegerin Lucy Charles-Barclay zuzuweisen. Die Britin ist nicht nur die mit Abstand beste Schwimmerin unter den Top-Starterinnen, sondern eben auch eine richtig gute Radfahrerin. Bringt sie eine Top-Leistung in den ersten beiden Disziplinen, könnte ihr Vorsprung vor dem abschließenden Marathon schon sehr groß sein. So machte es Charles-Barclay zumindest schon beim Ironman Frankreich im Juni, der auf einer ähnlichen Strecke wie die WM ausgetragen wurde und den sie dominierte.

Direkt hinter Charles-Barclay lauern die beiden deutschen Stars Anne Haug und Laura Philipp. Ex-Weltmeisterin Haug hat sich in diesem Sommer in bestechender Form präsentiert und bei der Challenge Roth beinahe die 8-Stunden-Grenze gerissen. Auf jeder anderen Strecke wäre sie die Top-Favoritin, aber wie gut kommt sie durch die Hügel von Nizza?

Auf genau diese bergigen Abschnitte baut Laura Philipp. Die Heidelbergerin ist stark auf dem Rad und muss in dieser Disziplin für einen Unterschied sorgen. Auf der Laufstrecke ist sie nicht so schnell wie Anne Haug, muss sich sonst aber vor niemandem verstecken. Kommt alles zusammen, reicht es für die extrem konstante Philipp vielleicht zum ersten WM-Titel. Auf dem Zettel haben sollte man zudem Chelsea Sodaro (USA), Kat Matthews (GBR) und India Lee (GBR).

Welche Deutschen Starterinnen sind noch dabei?

Neben den Top-Favoritinnen Haug und Philipp haben sich noch weitere deutsche Profi-Frauen für die WM qualifiziert. Mit Daniela Bleymehl ist dabei auch eine mehrfache Ironman-Siegerin, die als gute Radfahrerin durchaus Chancen auf einen Top-10-Platz haben dürfte. Für eine mögliche Überraschung könnte WM-Neuling Anne Reischmann sorgen, die zuletzt in Roth auf Rang vier landete. Für Merle Brunnee, Laura Jansen, Julia Skala, Katharina Wolff und Laura Zimmermann dürfte es dagegen vor allem um eine gute Leistung gehen. In den Kampf um die Top-10 dürften sie nicht eingreifen.

Wo kann man das Rennen verfolgen?

Die Ironman-WM wird live im Stream beim ZDF übertragen. Bei Sportschau.de halten wir Sie in einem Liveticker auf dem Laufenden. Zudem gibt es zeitnah nach dem Rennen ausführliche Video-Highlights auf sportschau.de, in der Mediathek und auf Youtube.