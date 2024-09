Serie T100 Der Ironman bekommt finanzstarke Konkurrenz Stand: 17.09.2024 14:15 Uhr

Am Wochenend treten die besten Triathletinnen bei der Ironman-WM in Nizza an. Zugleich macht eine lukrative Konkurrenzserie von sich reden.

Eigentlich wollte die Weltmeisterin ihren Titel gar nicht verteidigen. Anfang des Jahres hatte Triathletin Lucy Charles-Barclay noch verkündet: "Mein persönliches Ziel für dieses Jahr ist die T100-Tour. Ihr werdet mich in Nizza nicht sehen."

Statt eine frühe Startzusage für das erste Gastspiel der Ironman-WM der Frauen an diesem Sonntag an der Côte d’Azur zu geben, versprach sich der Vorjahres-Champion also einer lukrativen Konkurrenzserie mit Rennen über eine etwas kürzere Distanz. "Für mich ist die T100 Triathlon World Tour die Richtung, in die sich unser Sport entwickelt" , hatte die Britin ihren Entschluss erklärt.

Hohes Preisgeld lockt

Organisiert wird die Rennserie T100 von der Professional Triathletes Organisation zusammen mit dem Triathlon-Weltverband an attraktiven Orten wie Miami, San Francisco, Las Vegas, Ibiza oder Singapur. Dabei geht es über zwei Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 18 Kilometer Laufen.

Verlockend ist neben dem kurzen Format auch das Preisgeld. 20 Frauen und 20 Männer - alles Profis - sichern vertraglich ihre Teilnahme zu. Dafür werden an diesen Kreis schon umgerechnet über 2,7 Millionen Euro ausgeschüttet. Pro Rennen werden weitere rund 225 000 Euro verteilt. Die jeweiligen Gesamtsieger der Rennserie bekommen umgerechnet je knapp 190 000 Euro.

Duell zwischen Haug und Charles-Barclay

Solche Aussichten reizen auch die deutsche Weltklasse-Triathletin Anne Haug. " Als professionelle Athleten müssen wir natürlich unsere Rechnungen, Reisen, Team und so weiter bezahlen können und Rennen mit guten Preisgeldern sind natürlich attraktiver als andere" , sagte die 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Gesundheitsbedingt hatte sie ihren Start bei einem T100 Rennen aber zuletzt absagen müssen.

Mittlerweile ist Haug wieder fit. Und sie ist bereit für ein Duell mit Charles-Barclay bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza. Denn die 31-jährige Britin hat es sich dann doch anders überlegt. Nachdem sie im vergangenen Jahr ihre Serie zweiter Plätze auf Hawaii beendet und erstmals triumphiert hatte, wird die Titelverteidigerin nun doch am Sonntag antreten.

Frauen erstmals in Nizza

Zum ersten Mal steigt die WM für die Frauen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen an der Côte d'Azur. Vor einem Jahr gab es dort die Premiere für die Männer. Die WM zählt zur Pro Series von Veranstalter Ironman. Auch bei dieser Serie gibt es am Ende noch mal einen Zahltag: Umgerechnet rund 180 000 Euro bekommen der Sieger und die Siegerin. Doch jetzt zählt erstmal nur dieses eine Rennen um den Titel.

Anne Haug

Haug begrüßt generell die finanziellen Entwicklungen in einem Sport, der allein durch das Equipment und die Reisen äußerst kostenintensiv ist. "Es gibt aufstrebenden Athleten auch die Möglichkeit, ihren Sport professionell zu betreiben. Das wird die Qualität des Sports und Leistungsdichte positiv beeinflussen" , betonte sie.

Auch Laura Philipp gehört zu den Favoritinnen

Die Leistungsdichte bei der WM in Nizza könnte kaum höher sein. Neben der Weltmeisterin von 2023 und der WM-Zweiten ist auch Laura Philipp dabei. Die 37 Jahre alte Heidelbergerin hatte es in Hawaii erstmals auf das WM-Podest geschafft und gilt auch bei dieser Auflage als Medaillenkandidatin. Mit 124 Altersklassen-Athletinnen stellt Deutschland hinter den USA und Großbritannien zudem das drittgrößte Kontingent.

Allerdings wird es trotz intensiver Vorbereitung auch vor Ort und eingehender Streckenchecks ein Rennen mit großen taktischen Unbekannten. "Der Kurs ist für alle neu und keiner weiß so genau, wie die richtige Rennstrategie ist", sagte Haug. 2019 gewann sie in Hawaii die Ironman-WM. Dreimal wurde sie WM-Dritte unter den recht einzigartigen Bedingungen im Urlaubsparadies im Pazifik.

Trotz ihrer Weltbestzeit im Juli bei der Challenge Roth vor der ebenfalls starken Philipp lief Haugs Jahr nicht wie erhofft. Vor allem zu Beginn musste sie eine längere Pause wegen einer Virusinfektion einlegen, versichert aber nun vor dem Saison-Höhepunkt: "Die letzten vier Wochen sind sehr gut verlaufen und ich hoffe, dass ich für Nizza in guter Form bin."