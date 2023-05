Tischtennis-WM in Durban Ovtcharov mit Mühe weiter, Damen-Doppel souverän Stand: 20.05.2023 14:36 Uhr

Dimitrij Ovtcharov hat sich bei der Tischtennis-WM nach einem Rückstand noch weitergekämpft, die Damen-Doppel hielten sich am ersten tag schadlos.

Dimitrij Ovtcharov ist bei der Tischtennis-WM knapp dem Aus in der ersten Runde entronnen. Am Samstag gewann der ehemalige Weltranglisten-Erste und Bronze-Gewinner der Olympischen Spiele seine schwere Auftaktpartie gegen den Franzosen Can Akkuzu nach einer starken Aufholjagd trotz 1:3-Satzrückstandes noch mit mit 4:3 (11:8, 7:11, 12:14, 8:11, 11:8, 11:9, 11:3).

"Am Anfang einer WM im ersten Spiel ist so viel Trubel drumherum. Da fehlte mir mental und spielerisch das Feingefühl. Plötzlich war ich 1:3 hinten. Da ist dann der Stress von mir abgefallen", erklärte der Deutsche.

Ovtcharov mit viel Mühe in Runde zwei

Ovtcharov startete stark, holte sich den ersten Satz verdient mit 11:8. Doch dann drehte der Weltranglisten-52. aus Frankreich plötzlich auf. Akkuzu zwang "Dima", wie der Deutsche gerufen wird, zu vielen Fehlern. Die Ballwechsel hielt der Franzose meist kurz. Ovtcharov hatte damit Probleme und verlor die Sätze zwei bis vier jeweils knapp.

Im fünften Durchgang starte Ovtcharov nach seiner Auszeit einen Lauf und erspielte sich vier Satzbälle. So verkürzte er auf 2:3, musste aber dennoch alle restlichen Sätze gewinnen. In Satz sechs wechselte die Führung stetig - mit dem besseren Ende für Ovtcharov, der seinen gegner damit tatsächlich noch in den Entscheidungssatz zwang. Dort war der Deutsche plötzlich auch mental voll da, spielte eine ganze Klasse besser und ließ Akkuzu keine Chance.

Damen-Doppel eine Runde weiter

Derweil hielten sich die deutschen Damen schadlos. Sowohl Sabine Winter und Annett Kauffmann als auch Nina Mittelham und Shan Xiaona gewannen ihre Doppelpartien mit 3:1-Sätzen. Das Duo Mittelham/Xiaona schaltete die Koreanerinnen Lee Zion und Choi Hyojoo aus, Winter/Kaufmann bezwangen Zauresh Akasheva und Anastassiya Lavrova aus Kasachstan.