Comeback gegen Hongkong DTTB-Frauen sichern sich Medaille bei Tischtennis-WM Stand: 06.10.2022 08:26 Uhr

Deutschlands Tischtennis-Frauen haben sich bei der Team-WM in Chengdu nach einer grandiosen Aufholjagd gegen Hongkong die ersehnte Medaille gesichert.

Han Ying, Nina Mittelham und Shan Xiaona gewannen in der Nacht zum Donnerstag (06.10.2022) bei der Wiederauflage des Bronzematches der Olympischen Spiele von Tokio einen mehr als dreistündigen Tischtennis-Krimi gegen Hongkong mit 3:2. Das Trio stand im Viertelfinale mit 0:2 bereits mit dem Rücken zur Wand, ehe es zu einer tollen Aufholjagd ansetzte. Die dritte Team-Medaille bei einer WM nach 1997 und 2010 haben die Frauen nun bereits sicher, da der dritte Platz nicht ausgespielt wird.

Han verliert knapp, Mittelham zu fehlerhaft

Der Start misslang zunächst: Han verlor im ersten Spiel gegen Wai Yam Minnie Soo mit 1:3 (11:7, 1:11, 9:11, 14:16). Sie gewann zwar den ersten Satz nach starkem Start mit 11:7, doch verliefen der zweite und dritte Satz nicht nach Plan: Die Deutsche verlor gegen die nun stark aufspielende Soo den Faden, kam erst bei 3:10 im dritten Durchgang wieder auf. Der vierte Durchgang wurde zum Krimi: Mit dem vierten Matchball sicherte Soo die wichtige 1:0-Führung für Hongkong.

Im anschließenden Spiel trat Vize-Europameisterin Mittelham in die Box. Die 25-Jährige lief beim 1:3 (3:11, 5:11, 15:13, 5:11) gegen Chengzhu Chu von Beginn an einem Rückstand hinterher und fand überhaupt nicht in die Partie. Ein kurzes Aufflackern von Hoffnung wurde im vierten Durchgang von Zhu schnell beendet.

Xiaona und Han bringen DTTB zurück

Nach der Niederlage lagen Deutschlands Hoffnungen auf Shan Xiaona. Die 39-Jährige hielt das DTTB-Team mit ihrem 3:1 (13:11, 5:11, 13:11, 16:14) gegen Ho Ching Lee in der Partie. Xiaona, die als Penholderspielerin meist mit der Vorhand agiert, zeigte von Beginn an eine beherzte Leistung. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit dem glücklicheren Ende für Deutschland.

Damit durfte Han im Duell der beiden an eins aufgestellten Frauen gegen Zhu um den Ausgleich kämpfen. Die Weltranglisten-Achte spielte stark und glich mit einem glatten 3:0 (11:6, 11:3, 11:8) aus. Im Gegensatz zur ersten Partie blieb die Abwehrspielerin dieses Mal nach der 1:0-Satzführung dominant und griff erstaunlich oft selbst an. Dagegen fand Chu kaum ein Mittel.

DTTB-Frauen krönen Comeback

Durch Hans Sieg war Deutschland plötzlich wieder zurück: Das Spiel Mittelham gegen Soo musste die Entscheidung bringen. Die Weltranglisten-14. wirkte im Vergleich zu ihrem ersten Einzel wie verwandelt, auch ihre Gegnerin Soo spielte stark. In dem hochklassigen Spiel jagte daher ein Weltklasse-Ballwechsel den nächsten. Unter großem Jubel der Teamkolleginnen verwandelte die Deutsche beim 3:1 (9:11, 13:11, 11:5, 11:5) ihren ersten Matchball. Im Halbfinale trifft das DTTB-Team nun entweder auf die Slowakei oder Japan.