WTT-Champions-Turnier Ovtcharov und Kaufmann verlieren in der ersten Runde Stand: 05.11.2024 20:47 Uhr

Die deutschen Tischtennis-Profis Annett Kaufmann und Dimitrij Ovtcharvov haben beim WTT-Champions-Turnier in Frankfurt am Main Erstrunden-Niederlagen kassiert. Für Ovtcharov kam die Pleite aber deutlich überraschender.

Der frühere Weltranglisten-Erste verlor in der ersten Runde in 0:3 Sätzen gegen den Engländer Liam Pitchford. "Das war unterirdisch, mein schlechtestes Spiel in diesem Jahr" , sagte der 36-Jährige.

"Ich bin aber auch wirklich extrem müde. Das waren sehr viele Turniere und sehr viele Spiele in diesem Jahr mit Olympia, WM und EM. Ich habe es einfach nicht geschafft, die Energie auf den Platz zu bringen. Sehr schade, dass das passiert, wenn man zu Hause spielt. Das tut mir auch echt leid" , so Ovtcharov. Von acht deutschen Spielerinnen und Spielern in Frankfurt haben damit nur Benedikt Duda, Dang Qiu und Ricardo Walther das Achtelfinale erreicht.

Kaufmann verpasst die Überraschung

Die deutsche Tischtennis-Hoffnung Annett Kaufmann hat eine Überraschung indes verpasst. Die 18-Jährige verlor in der ersten Runde gegen die Chinesin Qian Tianyi in 1:3 Sätzen.

Für Kaufmann war es im dritten Duell die dritte Niederlage gegen die aktuelle Nummer zwölf der Weltrangliste. Die deutsche Nationalspielerin vom Bundesliga-Club SV DJK Kolbermoor wurde in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris bekannt.

Bei den Europameisterschaften in Linz gewann sie zuletzt zusammen mit Patrick Franziska die Bronzemedaille im Mixed. Kaufmanns Popularität lockte bei ihrem ersten Auftritt in Frankfurt auch Prominenz wie Eintracht-Trainer Dino Toppmöller in die Halle.