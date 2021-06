Tischtennis-EM: Erstmals deutsches Frauen-Finale in Warschau

Sowohl Shan Xiaona als auch Petrissa Solja setzten sich am Vormittag in ihren Halbfinalspielen durch und machen den Titel nun unter sich aus. Die 38 Jahre alte Shan Xiaona vom TTC Berlin Eastside besiegte die Ukrainerin Margaryta Pesotska glatt in 4:0 Sätzen. Solja schlug die Rumänin Elizabeta Samara 4:2.

Die 29-Jährige vom TSV Langstadt hatte ihre erste Einzelmedaille bei einer EM bereits vor der Partie sicher, da der dritte Platz bei einer Europameisterschaft nicht extra ausgespielt wird. Nun hat Solja im Endspiel am Sonntagnachmittag (16.50 Uhr) sogar die Chance auf Gold.