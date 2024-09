Laver Cup in Berlin Zverev verliert erneut gegen Fritz Stand: 21.09.2024 22:52 Uhr

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat auch das schnelle Wiedersehen mit dem US-Amerikaner beim Laver Cup in Berlin verloren. Mit dem 4:6, 5:7 am Samstag (21.09.2024) im zweiten Aufeinandertreffen binnen weniger Stunden versäumte es der Hamburger, sein Team Europe mit 6:4 in Führung zu bringen.

Zverev hatte erst vor gut zwei Wochen im Viertelfinale der US Open eine schmerzhafte Niederlage gegen Lokalmatador Fritz kassiert, der sich allmählich zu einer Art Angstgegner entwickelt.

Beim Show-Turnier in der Arena am Ostbahnhof war es für den Deutschen nun das erste Spiel in der Einzelkonkurrenz. Am Freitag hatte der Weltranglistenzweite bereits im Doppel mit der Nummer drei Carlos Alcaraz (Spanien) gegen Fritz und Ben Shelton verloren.

Insgesamt war es schon das vierte Einzel-Aufeinandertreffen im Kalenderjahr zwischen dem Hamburger und Fritz, auch in Wimbledon war er am Amerikaner gescheitert. Nur bei seinem Turnier-Sieg in Rom hatte Zverev einen Erfolg eingefahren.

Erneute Niederlage für erschöpften Zverev gegen Fritz

Die Partie entwickelte sich zunächst zur Kopie des Duells in New York. Zverev, der viel zu passiv agierte, unterliefen zahlreiche einfache Fehler. Im zweiten Satz spielte der Hamburger mutiger und nahm Fritz den Aufschlag erstmals ab. Vor allem nach den langen Ballwechseln wirkte Zverev aber erschöpft und ließ sich zwischendurch behandeln.

Zuvor hatte der Weltranglistendritte Carlos Alcaraz beim Laver Cup für Team Europa ausgeglichen. Der Spanier besiegte den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:4, 6:4. Frances Tiafoe hatte Team USA Daniil Medwedew gegen mit einem 3:6, 6:4, 10:5-Sieg in Führung gebracht.

Carlos Alcaraz

Für das abschließende Doppel waren Casper Ruud (Norwegen) mit Stefanos Tsitsipas (Griechenland) gegen Shelton und Alejandro Tabilo (Chile) angesetzt.

Zwölf Matches in Berlin

Bei dem an den Ryder Cup im Golf angelehnten Mannschaftswettbewerb trifft Team Europa auf eine Welt-Auswahl. Insgesamt werden in Berlin zwölf Matches über drei Tage ausgetragen.

Um zu gewinnen, muss ein Team 13 Punkte erzielen, wobei gewonnene Spiele am ersten Tag einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Sonntag drei Punkte zählen.