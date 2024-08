US Open in New York Zverev gewinnt deutsches Duell, auch Niemeier weiter Stand: 26.08.2024 21:40 Uhr

Alexander Zverev hat einen gelungenen Start bei den US Open in New York hingelegt. Der Hamburger setzte sich am Montag gegen seinen Landsmann Maximilian Marterer durch.

Zverev gewann seine Erstrundenpartie auf dem Court in Flushing Meadows mit 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 und musste dabei nur phasenweise an seine Leistungsgrenze gehen. In der zweiten Runde trifft der Olympiasieger von Tokio 2021 auf Alexandre Muller aus Frankreich oder Adam Walton (Australien).

"Leicht war es nicht, denn er kennt mich und war ja auch bei Olympia mein Zimmerkollege. Das Match war ein bisschen knifflig" , sagte Zverev im On-Court-Interview nach dem Duell mit Marterer, der in der Qualifikation eigentlich gescheitert und nur durch die Absage des Finnen Emil Ruusuvuori ins Hauptfeld gerutscht war.

Zverev hadert in zweitem Satz mit seinem Spiel

Gegen den Nürnberger (Nummer 100 der Welt), mit dem er sich bei Olympia in Paris noch ein Doppelzimmer geteilt hatte, spielte Zverev von Beginn an druckvoll. Der French-Open-Finalist ist eigentlich kein Fan von Matches am Morgen, am Montag machte ihm der frühe Spielbeginn (11 Uhr Ortszeit) zunächst aber wenig aus.

Bei heißen Temperaturen in der US-Metropole haderte Zverev im zweiten Satz mit seinem Spiel, leistete sich mehrere Schwächephasen, schimpfte viel - und gab den Satz ab. Von seiner Topform für den angestrebten Grand-Slam-Titel war er noch weit entfernt.

Danach berappelte sich Weltranglistenvierte aber wieder und nutzte nach 2:52 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball zum Sieg. Seit seinem Hauptrunden-Debüt 2015 hat Zverev beim letzten Major des Jahres bisher immer die zweite Runde erreicht.

Zverev nach Rückschlägen mit aufsteigender Form

Im 35. Anlauf peilt Zverev seinen ersehnten ersten Grand-Slam-Titel an. In New York war er 2020 nur zwei Punkte vom Triumph entfernt gewesen, ehe er gegen Dominic Thiem eine der bittersten Niederlage seiner Laufbahn kassierte.

In Cincinnati hatte Zverev nach Wochen der gesundheitlichen und sportlichen Rückschläge zuletzt mit dem Halbfinaleinzug aufsteigende Form bewiesen.

Niemeier bezwingt Jastremska, Maria schlägt Sierra

Außerdem hat Jule Niemeier zum Auftakt der US Open eine kleine Überraschung geschafft und ebenfalls die zweite Runde erreicht. Die 25 Jahre alte Dortmunderin bezwang die Ukrainerin Dajana Jastremska nach 3:10 Stunden mit 6:4, 6:7 (3:7), 6:4.

Immer wieder versuchte sich die Weltranglisten-101. in den Pausen bei rund 30 Grad, mit Eisbeuteln abzukühlen. Ihre favorisierte und an Position 32 gesetzte Kontrahentin ließ sich nach dem zweiten Durchgang am Rücken behandeln und musste sich am Ende geschlagen geben. Niemeier trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen Tamara Korpatsch und Moyuka Uchijima aus Japan.

In der Saison 2022 hatte Niemeier noch das Wimbledon-Viertelfinale und das Achtelfinale bei den US Open erreicht. Anschließend erfolgte jedoch ein Absturz in der Weltrangliste, im vorigen Jahr scheiterte sie in der Qualifikation für das Grand-Slam-Turnier in New York.

Auch Tatjana Maria löste am Montag das Ticket für die zweite Runde. Sie schlug Solana Sierra aus Argentinien mit 6:2, 6:3. Für Maria ist es in New York der erste Zweitrundeneinzug seit 2018. Sie trifft nun auf Titelverteidigerin Coco Gauff (USA), die Varvara Gracheva (Frankreich) besiegte.

Thiem bei letztem Grand Slam chancenlos

Der 30 Jahre alte Österreicher Thiem hat sich derweil chancenlos von der Grand-Slam-Bühne verabschiedet. Thiem, der nach der Saison seine Karriere beendet, unterlag dem Lokalmatadoren und Vorjahres-Halbfinalisten Ben Shelton in seiner Erstrundenpartie deutlich mit 4:6, 2:6, 2:6.

"Ich möchte mich einfach für die ganze Unterstützung bedanken. Es ist zehn Jahre her, dass ich hier zum ersten Mal gespielt habe, und ich hatte meinen größten Erfolg auf diesem Platz" , sagte Thiem, dessen Triumph 2020 aufgrund der Corona-Restriktionen nur von wenigen Menschen vor Ort verfolgt werden konnte.

Im Arthur Ashe Stadium, wo er vor vier Jahren mit dem Fünfsatz-Sieg im Finale gegen Zverev den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert hatte, durfte er das erste Spiel der diesjährigen US Open in der mehr als 23.000 Fans fassenden Arena bestreiten.

Wie in der vergangenen Jahren erreichte Thiem aber auch am Montag nicht mehr sein früheres Weltklasseniveau. Nach einer schweren Handgelenksverletzung 2021 hatte Thiem lange pausieren müssen, den Anschluss an die Spitze schaffte er nicht mehr. In New York war der zweimalige French-Open-Finalist dank einer Wildcard dabei.