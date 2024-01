Comeback auf der WTA-Tour Osaka siegt im ersten Einzel gegen Korpatsch Stand: 01.01.2024 13:22 Uhr

Tennisstar Naomi Osaka ist nach langer Pause mit einem Erfolg auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. 2022 hatte sie bis dato ihr letztes Spiel bestritten.

Beim WTA-Turnier in Brisbane/Australien schlug die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan am Montag (01.01.2024) in der ersten Runde Tamara Korpatsch (Hamburg) mit 6:3, 7:6 (11:9). "Ich war super nervös, aber ich war auch begeistert, da draußen zu sein" , sagte die 26 Jahre alte Osaka: "Ich denke, dass es besser ist, früh härtere Matches zu haben, weil es mich für das trainiert, was kommen wird."

Osaka hatte im Juli 2023 ihre Tochter zur Welt gebracht. Ihre Tochter habe ihr in den vergangenen Monaten geholfen, "erwachsen zu werden" , sagte Osaka, die sich im September 2022 wegen psychischer Probleme vorübergehend vom Tennissport abgewendet und wenige Monate später ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hatte: "Abseits des Platzes nehme ich die Menschen nun viel bewusster wahr und schätze sie viel mehr, sogar meine Gegnerinnen."

Im australischen Brisbane läuft derzeit eines der Voprbereitunsturniere auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres, die in gut zwei Wochen beginnenden Australian Open. Korpatsch war die einzige deutsche Starterin.