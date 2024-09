Tennisstar aus den USA Coco Gauff wird nicht mehr von Brad Gilbert trainiert Stand: 19.09.2024 08:41 Uhr

Coco Gauff und Starcoach Brad Gilbert gehen getrennte Wege. Wie die 20 Jahre alte US-Open-Siegerin von 2023 in den Sozialen Netzwerken mitteilte, endet die Zusammenarbeit nach 14 Monaten.

" Wir hatten einen unglaublichen Lauf, und ich wünsche Dir alles Gute für die Zukunft ", schrieb die Tennis-Weltranglistensechste bei X.

Coco Gauff mit Coach Gilbert zum US-Open-Siegerin

Mit dem eigenwilligen Gilbert an ihrer Seite machte sie in New York den letzten Schritt zur Grand-Slam-Siegerin - obwohl sich das hoch eingeschätzte Talent immer wieder auch über die Verhaltensweisen des heute 63-Jährigen wunderte. " Er schläft nicht und steht um 3.30 Uhr auf ", berichtete Gauff damals: " Und er hat mir verrückte Playlists mit Liedern aus den 60er und 70ern gegeben. "

Erfolge schon mit Agassi und Roddick

Dazu bot Gilbert Gauff immer wieder Süßigkeiten an. Aber Gilbert, trotz dessen Unterstützung es in dieser Saison für Gauff nicht zum zweiten großen Coup reichte, weiß auch, wie man Titel gewinnt. Er ist der Erfinder des Prinzips und der Autor des Buches "Winning Ugly" und führte einst Andre Agassi zum Erfolg bei sechs Majors. Zudem saß er in der Box, als Andy Roddick 2003 als letzter US-Mann in New York den Siegerpokal in die Hände nahm.

Der große Erfolg von Gauff passt in die Reihe - dennoch sucht sie nun einen anderen Weg für sich. " Du hast eine glänzende Zukunft vor dir ", schrieb Gilbert bei X.