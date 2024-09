Davis Cup im Tennis Klarer Auftaktsieg für DTB-Männer Stand: 10.09.2024 15:02 Uhr

Das deutsche Davis-Cup-Team hat einen gelungenen Start in die Gruppenphase in China hingelegt. Maximilian Marterer, Yannick Hanfmann und das Top-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz besiegten die Slowakei am Dienstag in Zhuhai überzeugend mit 3:0.

Zunächst überzeugte Maximilian Marterer mit einem 6:4, 7:5-Erfolg gegen Lukas Klein. Dann kämpfte sich Yannick Hanfmann nach einem Satzrückstand zu einem 3:6, 6:3, 7:6 (7:3)-Sieg gegen Jozef Kovalik. Nachdem er bei 4:5 im dritten Abschnitt einen Matchball abwehren musste, sicherte er wenig später den entscheidenden zweiten Punkt.

Marterer zum geglückten Davis-Cup-Auftakt: "Macht Lust auf mehr"

"Ich denke, es ist eine große Erleichterung für uns" , sagte Marterer nach seinem geglückten Auftakt bei extrem schwülen Bedingungen in der Halle in Zhuhai: "Ich bin sehr zufrieden mit diesem Start in die Woche, es macht Lust auf mehr."

Die besten zwei Teams aus der Vierergruppe ziehen in die Finalrunde im spanischen Malaga im November ein. Weitere deutsche Gruppengegner sind Chile am Donnerstag und die ebenfalls ersatzgeschwächte USA (Samstag). "Wir alle haben uns sehr gut vorbereitet. Wir fühlen uns mit den Bedingungen wohl. Ich glaube, es könnte eine kleine Überraschung geben am Donnerstag" , sagte Marterer.

Kohlmann muss in China auf seine Topspieler verzichten. Alexander Zverev hatte seine Teilnahme frühzeitig abgesagt, Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer müssen verletzt passen.

Doppel Krawietz/Pütz gewinnt ebenfalls

Zum Abschluss zeigten sich die US-Open-Finalisten Kevin Krawietz und Tim Pütz unbeeindruckt vom Reisestress und gewannen ihr Doppel gegen Klein und Igor Zelenay mit 7:5, 6:3.

Kritik am Davis Cup in China

Die Ausrichtung der Gruppenphase in China hatte im Vorfeld beim Deutschen Tennis Bund (DTB) für Kritik gesorgt, zumal der Gastgeber gar nicht dabei ist. Kohlmann sprach von einer "beschwerlichen Reise" ins schwüle Zhuhai und einem damit verbundenen "Riesenaufwand". Die weiteren Gruppenphasen werden in Bologna, Manchester und Valencia absolviert.