Männer-Finale in Wimbledon Djokovic holt gegen Kyrgios 21. Grand-Slam-Titel Stand: 10.07.2022 18:25 Uhr

Novak Djkokovic wird im Finale von Wimbledon seiner Favoritenrolle gerecht und holt gegen Nick Kyrgios seinen insgesamt 21. Grand-Slam-Titel.

Auf dem Rasen von Wimbledon hat Novak Djokovic seinen 21. Grand-Slam-Titel im Tennis geholt. Im Finale schlug Serbe am Sonntag (10.07.2022) Nick Kyrgios (Australien) mit 4:6, 6:3, 6:4 und 7:6 (7:3). "Novak hat teilweise gespielt wie ein Gott", gab Kyrgios nach dem emotionalen und phasenweise hochklassigen Match zu.

Djokovic liegt damit nur noch einen Grand-Slam-Erfolg hinter dem Spanier Rafael Nadal, der bei den French Open seinen 22. großen Titel geholt hatte, aber das Halbfinale von Wimbledon gegen Kyrgios wegen einer Bauchmuskelverletzung hatte absagen müssen.

Letzter Grand-Slam-Erfolg in diesem Jahr?

Für seinen vierten Wimbledon-Titel in Folge und den siebten insgesamt benötigte Djokovic im Finale 3:01 Stunden. Der dritte Matchball brachte Djokovic den Erfolg. "Der Titel bedeutet mir viel. Wimbledon war schon immer mein Lieblingsturnier", meinte Djokovic. Der 27-jährige Kyrgios verpasste in seinem ersten Grand-Slam-Finale seinen ersten ganz großen Titel.

Ob Djokovic bei den US Open ab Ende August Anlauf auf den 22. Titel nehmen kann, ist fraglich. Der 35-Jährige verweigert nach wie vor eine Corona-Impfung, die nach aktuellem Stand für die Profis in New York vorgeschrieben ist. Djokovic hatte deshalb schon das Grand-Slam-Turnier in Australien verpasst.