Viertelfinale der US Open Tennis-Duo Krawietz/Pütz steht in New York im Halbfinale Stand: 03.09.2024 20:11 Uhr

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben bei den US Open das Halbfinale erreicht. Das deutsche Doppel besiegte am Dienstag die Argentinier Maximo Gonzalez und Andres Molteni nach einem spannenden ersten Satz am Ende souverän 6:7 (11:13), 6:4, 6:1. Bei den Frauen erreichte die US-Amerikanerin Emma Navarro ebenfalls die Runde der letzten Vier.

Der Einzug in die Runde der letzten vier ist der größte gemeinsame Erfolg von Krawietz und Pütz bei einem Grand Slam neben der Halbfinal-Teilnahme in Wimbledon 2023. "Es war ein langer, intensiver, knapper erster Satz" , sagte Krawietz, "aber danach haben wir sehr gut retourniert. Wir sind happy."

Der Coburger, der mit seinem ehemaligen Partner Andreas Mies die French Open 2019 und 2020 gewonnen hatte, steht bei einem Grand Slam zum fünften Mal in der Vorschlussrunde. Für Pütz, der 2023 bei den French Open gemeinsam mit der Japanerin Miyu Kato den Titel in der Mixed-Konkurrenz holte, ist es das dritte Halbfinale bei einem der Majors.

US-Amerikanerin Navarro im Halbfinale

Lokalmatadorin Emma Navarro hat bei den US Open das Halbfinale erreicht. Die Weltranglistenzwölfte besiegte die ebenfalls in New York geborene Spanierin Paula Badosa 6:2, 7:5.

Im zweiten Satz gelangen Navarro nach einem 1:5-Rückstand sechs Spielgewinne nacheinander. Nach 72 Minuten profitierte sie beim ersten Matchball von einem Vorhandfehler ihrer an Nummer 29 im WTA-Ranking geführten Gegnerin.

Navarro steht erstmals im Halbfinale eines Grand Slams. Dort trifft sie auf Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China oder die an Nummer zwei gesetzte Vorjahresfinalisten und zweimalige Australian-Open-Gewinnerin Aryna Sabalenka.