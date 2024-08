Deutsche Siege bei den US Open Zverev und Niemeier in Runde drei - Maria scheidet aus Stand: 29.08.2024 07:16 Uhr

Alexander Zverev hat auf dem Weg zum ersehnten US-Open-Titel auch seine zweite Aufgabe ohne große Probleme gelöst. Bei hohen Temperaturen in New York besiegte der Hamburger den Franzosen Alexandre Muller am Mittwoch (28.08.2024) nach einer soliden Vorstellung mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:1 und erreichte bei seinem neunten Auftritt in der US-Metropole zum sechsten Mal die dritte Runde. Dort bekommt es Zverev am Freitag mit dem Argentinier Tomas Martin Etcheverry zu tun.

Im Louis Armstrong Stadium brauchte der Olympiasieger von Tokio im ersten Aufeinandertreffen mit dem 77. der Weltrangliste etwas Anlaufzeit, um seinen Rhythmus zu finden. Zverev ist kein Fan von Matches am Morgen oder Mittag, viele einfache Fehler des Franzosen verhalfen ihm in der zweitgrößten Arena der Anlage in Flushing Meadows aber zum Gewinn des ersten Satzes.

Vor den Augen des früheren Fußball-Weltmeisters Sami Khedira in der eigenen Box kam Zverev auch im zweiten Durchgang nicht an sein volles Leistungsniveau heran, behielt im Tiebreak aber die Nerven. In der Folge ließ sich der Hamburger dann nicht mehr aufhalten und nutzte seinen zweiten Matchball zum Sieg.

Zverev sagte anschließend im Sieger-Interview: "Mein Gegner hat teilweise ganz hervorragend gespielt, im zweiten Satz hatte ich eindeutig das Gefühl, der schlechtere Spieler auf dem Platz zu sein. Aber ich habe seit meiner Verletzung vor zwei Jahren in Paris gelernt, dranzubleiben, immer weiterzukämpfen und immer weiter alles zu geben. Das hat sich am Ende ausgezahlt."

Zverevs Traum vom ersten Grand-Slam-Titel

Im 35. Anlauf peilt Zverev seinen ersehnten ersten Grand-Slam-Titel an. In New York war er 2020 nur zwei Punkte vom Triumph entfernt gewesen, ehe er gegen Dominic Thiem eine der bittersten Niederlage seiner Laufbahn kassierte.

Bei der Generalprobe in Cincinnati hatte Zverev nach Wochen der gesundheitlichen und sportlichen Rückschläge zuletzt mit dem Halbfinaleinzug aufsteigende Form bewiesen. Der Erfolg gegen Muller war bereits der 54. in diesem Jahr - kein Spieler auf der Tour hat mehr vorzuweisen.

Niemeier beendet ihre Drittrunden-Durststrecke

Zuvor hatte bereits Jule Niemeier die dritte Runde erreicht, das war ihr bei einem Grand-Slam-Turnier seit zwei Jahren nicht mehr gelungen. Die 25 Jahre alte Dortmunderin setzte sich mit 6:4, 6:0 gegen Moyuka Uchijima durch. In der Hitze von New York trat Niemeier von Beginn an dominant auf und bezwang die Japanerin, die zuvor gegen Tamara Korpatsch gewonnen hatte.

Auf Court 11 leistete sich Niemeier am Mittwoch zunächst viele unnötige Fehler, die von der Japanerin aber selten bestraft wurden. Mitte des ersten Satzes ließ sie sich am Fuß behandeln, dazu legte sie sich in Pausen immer wieder einen Eisbeutel auf den Kopf. Ab Ende des ersten Satzes steigerte Niemeier sich deutlich, ließ sich nicht mehr aufhalten und nutzte nach rund eineinhalb Stunden Spielzeit ihren zweiten Matchball zum Sieg.

Niemeier trifft nun auf Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China. Niemeier hatte 2022 sensationell in Wimbledon das Viertelfinale erreicht und war bei den US Open unter die besten 16 gekommen. Anschließend folgte allerdings ein Tief, sie fiel in der Weltrangliste weit zurück. Diese Saison geht es wieder aufwärts.

Tatjana Maria scheitert an Titelverteidigerin

Tatjana Maria hat bei ihrem US-Open-Auftritt unter Flutlicht dagegen die erwartete Niederlage gegen Titelverteidigerin Coco Gauff kassiert. Die 37-Jährige unterlag dem 17 Jahre jüngeren US-Star mit 4:6, 0:6 und schlug sich dabei im ersten Satz achtbar.

Maria wurde von ihrem Ehemann Charles-Édouard sowie den Töchtern Charlotte und Cecilia auf der Tribüne angefeuert. Die Weltranglistendritte Gauff hatte zunächst sichtlich Probleme mit dem unorthodoxen Spielstil Marias, die meist sowohl Vor- als auch Rückhand mit Unterschnitt spielt. Gauff war sichtlich genervt, setzte sich aber doch mit ihrer Angriffsstärke durch. Im einseitigen zweiten Satz konnte Maria nur noch selten dagegenhalten.

Wimbledon-Siegerin schon raus

Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova muss ihre Hoffnungen bei den US Open auch schon früh aufgeben: Die 28 Jahre alte Tschechin ist in New York schon in der 2. Runde gescheitert. Krejcikova unterlag der rumänischen Qualifikantin Elena-Gabriela Ruse am Mittwoch 4:6, 5:7.