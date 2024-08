Grand Slam in New York Jule Niemeier spaziert in die 3. Runde Stand: 28.08.2024 19:15 Uhr

Tennisspielerin Jule Niemeier hat erstmals seit zwei Jahren wieder die dritte Runde bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht.

Die 25 Jahre alte Dortmunderin setzte sich am Mittwoch (28.08.2024) bei den US Open mit 6:4, 6:0 gegen Moyuka Uchijima durch. In der Hitze von New York trat Niemeier von Beginn an dominant auf und bezwang die Japanerin, die zuvor gegen Tamara Korpatsch gewonnen hatte.

Auf Court 11 leistete sich Niemeier am Mittwoch zunächst viele einfache Fehler, die von der Japanerin aber selten bestraft wurden. Mitte des ersten Satzes ließ sie sich am Fuß behandeln, dazu legte sie sich in Pausen immer wieder einen Eisbeutel auf den Kopf. Ab Ende des ersten Satzes steigerte Niemeier sich deutlich, ließ sich nicht mehr aufhalten und nutzte nach rund eineinhalb Stunden Spielzeit ihren zweiten Matchball zum Sieg.

Der Erfolg hat jetzt schon deutliche positive Effekte für Niemeier: Neben einem bereits sicheren Preisgeld von 215.000 US-Dollar wird die Dortmunderin (derzeit Nummer 101 der Welt) im WTA-Ranking einen Sprung um rund 15 bis 20 Plätze machen.

Jetzt gegen Quinwen oder Andrejewa

Niemeier trifft nun auf Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China oder die Russin Erika Andrejewa. Niemeier hatte 2022 sensationell in Wimbledon das Viertelfinale erreicht und war bei den US Open unter die besten 16 gekommen. Anschließend folgte allerdings ein Tief, sie fiel in der Weltrangliste weit zurück. Diese Saison geht es wieder aufwärts.

Wimbledon-Siegerin schon raus

Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova muss ihre Hoffnungen bei den US Open dagegen schon früh aufgeben: Die 28 Jahre alte Tschechin ist in New York schon in der 2. Runde gescheitert. Krejcikova unterlag der rumänischen Qualifikantin Elena-Gabriela Ruse am Mittwoch 4:6, 5:7.

Für Krejcikova, die in diesem Sommer in London den großen Coup landete und 2021 auch bei den French Open schon triumphierte, bleibt das Hartplatz-Event in den USA damit ein schwieriges Pflaster. Nach einem Viertelfinaleinzug 2021 verpasste sie zum dritten Mal in Serie die dritte Runde von New York.

Ruse war dagegen überglücklich. "Ich habe keine Worte in diesem Moment. Ich kann es nicht glauben. Barbora ist so eine gute Spielerin", sagte Ruse im On-Court-Interview: "Es ist ein Traum für mich."