Der 24 Jahre alte Olympiasieger setzte sich am Dienstag (31.08.2021) problemlos 6:4, 7:5, 6:2 gegen den US-Amerikaner Sam Querrey durch und wurde seiner Rolle als Mitfavorit auf den Turniersieg gerecht.

Jetzt gegen Ramos-Vinolas oder Pouille

"Ich bin zufrieden mit dem Sieg und freue mich zurück zu sein" , sagte Zverev kurz nach dem sicheren Erfolg: "Ich habe das Finale aus dem Vorjahr noch immer im Kopf."

Zverev, der im vergangenen Jahr in New York als Finalist nur knapp den ersehnten ersten Grand-Slam-Titel verpasst hatte, trifft nun in der zweiten Runde auf Albert Ramos-Vinolas (Spanien) oder Lucas Pouille (Frankreich). Zugleich setzte er die starke deutsche Serie vom Auftakttag fort.

Auch Philipp Kohlschreiber, Peter Gojowczyk und Dominik Koepfer hatten ihre Auftakthürden gemeistert. Gegen Querrey zeigte Zverev, der nach seinem Goldtriumph in Tokio auch beim Masters in Cincinnati den Titel holte, von Beginn an eine reifen Auftritt und nutzte die Schwächephasen seines Gegners konsequent aus.

Murray sauer über Tsitsipas' Pinkelpause

Zuvor war Andy Murray "not amused", und das ließ der Tennis-Adlige aus Großbritannien die Welt wissen. " Das ist ein verdammter Witz ", schimpfte der Brite. In einem packenden Erstrundenthriller bei den US Open hatte Murray gegen den favorisierten Stefanos Tsitsipas gerade den 2:2-Satzausgleich kassiert - doch das war es nicht, was ihn auf die Palme brachte.

Der Schotte ärgerte sich viel mehr wie wild über eine der langen Pausen, die seinem Kontrahenten schon in den vergangenen Wochen viel Kritik eingebracht hatten.

" Was hat er da gemacht? Ich habe noch nie so lange gebraucht, um auf die Toilette zu gehen" , sagte der sichtlich erboste Murray zum Schiedsrichter und motzte munter weiter. Rund acht Minuten war Tsitsipas, Nummer drei der Setzliste, in den Katakomben verschwunden. Bis dahin hatte ihm Murray einen denkwürdigen Kampf geliefert, der verletzungsgeplagte Routinier war über weite Strecken der Partie der bessere Spieler und rief Erinnerungen an seine großen Triumphe in Wimbledon, New York und bei den Olympischen Spielen wach. Erst Tsitsipas' lange Pause brachte ihn aus dem Rhythmus.

Murray: "Keine Zeit für solche Mätzchen"

Andy Murray ist verägert über das Verhalten von Stefanos Tsitsipas.

Die Unterbrechung, erklärte Murray, der mit einer künstliche Hüfte spielt, später, habe er mental wegstecken können. Das größere Problem sei der körperliche Effekt gewesen: " Man kühlt einfach ab, wenn man solch ein brutales Match spielt und dann plötzlich sieben, acht Minuten stoppt." Vor allem mit einer Hüfte aus Metall. Schon nach dem dritten Satz hatte sich der Grieche ohne erkennbaren Grund behandeln lassen. "Er ist ein brillianter Spieler und großartig für das Spiel, aber ich habe keine Zeit für solche Mätzchen" , sagte Murray nach der Fünfsatz-Niederlage: "Ich habe den Respekt vor ihm verloren."