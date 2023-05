Tennis-Turnier in Rom Hanfmann überrascht - Erfolg gegen Topspieler Fritz Stand: 14.05.2023 15:03 Uhr

Yannick Hanfmann hat in Rom für eine große Überraschung gesorgt und die dritte Runde des ATP-1000er-Turniers erreicht. In Runde zwei des Sandplatz-Masters schlug der Qualifikant aus Karlsruhe am Sonntag (14.05.2023) den Weltranglisten-Neunten Taylor Fritz aus den USA 6:4, 6:1 und trifft nun auf Marco Cecchinato aus Italien.

Dabei hatte Hanfmann, 31, nicht gut in die Partie gefunden und war schnell mit 0:3 in Rückstand geraten, ehe sich das Blatt wendete. Fritz, letztjähriger Sieger des Masters in Indian Wells, trat in der Folge seltsam lethargisch auf - im Gegensatz zu Hanfmann, der fünf Spiele in Folge gewann und den Satz für sich entschied.

Auch im zweiten Durchgang agierte Hanfmann konzentriert und brachte den hochfavorisierten Fritz immer wieder aus dem Rhythmus. Nach einem frühen Break marschierte der Weltranglisten-101. zu einem der größten Erfolge seiner Karriere. 2021 hatte er in Hamburg den Franzosen Gael Monfils besiegt, der damals ebenfalls auf Platz neun im Ranking stand.