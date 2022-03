Darauf verständigte sich das Grand-Slam-Board, in dem die Major-Turniere Australian Open, Roland Garros, Wimbledon und US Open vertreten sind. Die Entscheidung wird dann jeweils in einem Zehn-Punkte-Tiebreak fallen. Der Tennispieler, der als erstes zehn Punkte im Tiebreak hat - mit zwei Punkten Vorsprung - ist dann der Gewinner des Spiels.