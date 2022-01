Australian Open

Der 20-malige Grand-Slam-Sieger aus Spanien setzte sich am Dienstag (25.01.2022) in Melbourne in einer Hitzeschlacht gegen Denis Shapovalov nach 4:08 Stunden in fünf Sätzen mit 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 durch.

Shapovalov hatte zuvor Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev ausgeschaltet.