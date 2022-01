Tennis Australia kassiert Protest-Shirts und Plakate ein

Es war dann auch nur eine Frage der Zeit, bis das Thema bei den Australian Open aufschlug, und die ersten Fans auf den nach wie vor ungeklärten Verbleib von Peng Shuai hinwiesen. Tennis Australia, der Veranstalter der Australian Open, hatte sein rigoroses Vorgehen gegen die Proteste zunächst damit verteidigt, dass " Banner, Plakate oder Kleidungsstücke mit kommerziellen oder politischen Aussagen " beim Turnier verboten seien. Ein altbekanntes Argument im Sportbusiness, dem inzwischen aber Teile des Publikums und auch immer kritische Athleten nicht mehr folgen möchten. Der Hinweis der Organisatoren großer Sportevents, die Politik möge bitte außen vor bleiben, ist immer dann besonders verdächtig, wenn enge Beziehungen mit autokratischen Regimen im Spiel sind.

Bei den Protesten der Fans in Melbourne gab es für Tennis Australia nun Nachhilfe von Martina Navratilova: " Das sind keine politischen Aussagen. Das sind Aussagen über Menschenrechte ", sagte Navratilova in einem amerikanischen Tennis-Kanal. Das Vorgehen der australischen Veranstalter im Fall Peng Shuai sei feige: " Sie kapitulieren von vornherein bei dem Thema und lassen sich von China diktieren, was bei ihrem eigenen Turnier passiert. "

Enge Beziehungen zwischen Australian Open und China

Die Australian Open gelten auch als Grand Slam für die südliche Halbkugel und werden dementsprechend vermarktet. Unter den Großsponsoren des Turniers sind auch chinesische Unternehmen. Eins der Stadien im Melbourne Park ist sogar nach einer chinesischen Nobel-Spirituosenmarke benannt. Deren Namen benutzte der französische Spieler Nicolas Mahut dann auch gleich mal als Hashtag, als er bei Twitter ebenfalls gegen die Zensurpolitik in Melbourne protestierte: " Was soll das? Wie wenig Mut kann man haben. Hättet ihr das auch gemacht, wenn ihr keine Sponsoren aus China hättet ", fragte Mahut an die Adresse der Veranstalter - und suggerierte damit ebenfalls, sie wären in vorauseilendem Gehorsam vor Chinas Regime eingeknickt. Als ein Manager der Houston Rockets im Jahr 2019 Menschenrechtsverletzungen in China kritisierte, hatten chinesische Großsponsoren, eng mit dem Regime verbunden, der NBA tatsächlich direkt mit Rückzug gedroht.

Tiley: "Protest auf T-Shirts erlaubt"

Die Veranstalter in Melbourne sahen sich angesichts der Vorwürfe aus Spielerkreisen nun genötigt, zurückzurudern. Das Tragen von "Peng-Shuai"-Shirts sei erlaubt, ließ Turnierchef Craig Tiley am Dienstag verlauten, schränkte dies aber auch gleich ein. Der Protest solle friedlich verlaufen, so Tiley. " Wenn sie kommen, um sich Tennis anzusehen, ist das in Ordnung. Aber wir können keine Störung des Turniers zulassen. " Bleibt nur abzuwarten, was genau die Partner in China als Störung auffassen könnten.

Stand: 25.01.2022, 13:00