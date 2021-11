Nur geimpfte Tennisprofis dürfen zu den Australian Open

"Jeder auf der Anlage, die Fans, das gesamte Personal, die Spieler werden geimpft sein müssen" , sagte Tiley.

Australische Spitzenpolitiker hatten bereits im Oktober mehrmals erklärt, dass Ungeimpfte wahrscheinlich nicht am sportlichen Höhepunkt auf der Tennis-Tour zu Beginn der neuen Saison teilnehmen dürfen.

"Um ganz deutlich zu sein: Als Victorias Premierminister verkündet hatte, dass jeder bei dem Turnier geimpft zu sein hat, haben wir den Spielern das ebenso klar auch mitgeteilt" , sagte Tiley in einem Interview mit dem TV-Sender Channel Nine: "Alle haben auch Verständnis dafür gezeigt."

Djokovic im Fokus

Damit rückt wieder der unklare Impfstatus des Weltranglistenersten Novak Djokovic in den Fokus. Der Serbe, genesen von einer Corona-Erkrankung im vergangenen Jahr, will seinen Impfstatus nicht offenbaren und hat dies zur Privatsache erklärt. "Wir würden Novak liebend gern hier sehen, aber er weiß, dass er geimpft sein muss, um zu spielen" , sagte Tiley.