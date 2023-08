Tennisturnier in Cincinnati Zverev im Halbfinale jetzt gegen Djokovic Stand: 19.08.2023 08:22 Uhr

Tennisprofi Alexander Zverev hat ohne Mühe das Halbfinale beim ATP-Turnier in Cincinnati erreicht und bekommt eineinhalb Wochen vor Beginn der US Open ein Kräftemessen mit Novak Djokovic.

Der Olympiasieger von Tokio gewann am Freitagabend (18.08.2023/Ortszeit) glatt mit 6:2, 6:3 gegen den Franzosen Adrian Mannarino und steht damit im Halbfinale des Turniers, das er 2021 gewonnen hatte. Nach seinem Sieg in gerade einmal 72 Minuten wartet nun das Duell mit dem Serben Djokovic, der beim 6:0, 6:4 über den Amerikaner Taylor Fritz ebenfalls keine große Mühe hatte.

"Mein Tennis entwickelt sich gut aktuell. Natürlich war es für mich nach der schlechten Woche in Toronto sehr wichtig, weiter im Wettkampf zu bleiben und gutes Tennis zu spielen. Ich bin glücklich, hier im Halbfinale zu sein", sagte Zverev nach seinem starken Auftritt.

Mit Turniersieg zurück in den Top Ten

Zuvor hatte er im Achtelfinale des ATP-1000-Turniers seinen Rivalen Daniil Medwedew aus Russland mit 6:4, 5:7, 6:4 bezwungen. Nach zuvor neun Niederlagen in Folge gegen Top-Ten-Spieler war dieser Sieg für Zverev besonders wichtig.

Das Duell mit Djokovic steigt am Samstagabend (Ortszeit) und dürfte ein Gradmesser für die US Open in New York (28. August bis 10. September) werden. Das zweite Halbfinale bestreiten der Spanier Carlos Alcaraz und Polens Hubert Hurkacz. Bei einem Turniersieg in Cincinnati würde Zverev eine Rückkehr unter die besten zehn der Weltrangliste feiern.