Tennis Naomi Osaka sagt für Australian Open ab

Naomi Osaka sagt für Australian Open ab Stand: 08.01.2023 08:32 Uhr

Die Australian Open finden ohne die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka statt. Wie die Organisatoren rund eine Woche vor dem Beginn mitteilten, zog die japanische Tennisspielerin ihre Teilnahme zurück.

"Wir werden sie bei den #AO2023 vermissen", hieß es bei Twitter. Der Grund für die Absage der 25-Jährigen, die das Turnier 2019 und 2021 gewonnen hatte, blieb in dem Statement offen.

In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass Tennis Australia nicht in der Lage war, Osakas derzeitigen Aufenthaltsort zu ermitteln. In den sozialen Medien hatte sie sich in den vergangenen Wochen immer wieder an der Seite ihres Freundes, dem Rapper Cordae in Europa, gezeigt.

Seit September bestritt Osaka keinen WTA-Wettbewerb mehr

Osaka hat seit ihrem Rückzug von einem Turnier in Tokio wegen Bauchschmerzen im vergangenen September keinen WTA-Wettbewerb mehr bestritten, in der Weltrangliste ist die ehemalige Spitzenreiterin auf Rang 42 abgerutscht. Zuvor war sie bei den French Open und den US Open jeweils in der ersten Runde gescheitert. Schon 2021 hatte Osaka öffentlich über mentale Probleme gesprochen und bis zu den Olympischen Spielen in ihrem Heimatland pausiert.

Auch Williams, Halep und Alcaraz nicht dabei

Am Samstag hatte die viermalige Australian-Open-Siegerin Venus Williams (42) trotz ihrer Wildcard wegen einer nicht näher definierten Verletzung ihren Verzicht mitgeteilt. Zudem ist die frühere Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien) nach einer positiven Dopingprobe gesperrt. Bei den Männern hatte bereits am Freitag der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz seine Absage bekannt gegeben, der Spanier fehlt wegen einer Muskelverletzung.