interview Vor dem Turnier in Halle Zverev: "Bin wieder in der Lage, Turniere zu gewinnen" Stand: 19.06.2023 07:39 Uhr

Alexander Zverev fährt voller Vorfreude zum Tennisturnier nach Halle. Im Sportschau-Interview spricht der 26-Jährige über seine aktuelle Form, das bisher schwerste Jahr seiner Karriere und einen speziellen Wunsch.

Sportschau: Alexander Zverev, nach Ihrer schweren Verletzung im vergangenen Jahr war lange unklar, wann und ob Sie überhaupt wieder an Ihr Niveau anknüpfen können. Bei den French Open ging es bis ins Halbfinale. Mit welchen Eindrücken sind Sie jetzt nach Halle gekommen?

Alexander Zverev: "Ich bin glücklich mit meiner Form. Ich spiele gut, alles ist völlig okay. Ich bin jetzt wieder in der Lage, wo ich zu einem Turnier komme und sage, dass ich es gewinnen kann und möchte."

Sportschau: Jetzt können Sie hier wieder auf dem Tennisplatz stehen, selbstbewusst diese Ziele formulieren. Die schwere Verletzung im vergangenen Jahr, die Ungewissheit danach, das war auch eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wenn Sie darüber nachdenken, was geht Ihnen da durch den Kopf?

Zverev: "Jetzt gar nichts mehr. Das war vor einem Jahr. Ich hatte das Gefühl, durch den Halbfinaleinzug in Paris einen Befreiungsschlag bekommen zu haben. Damit belasse ich es auch. Ich bin jetzt hier, stehe in der Weltrangliste kurz vor dem Sprung in die Top 20."

Sportschau: Halle feiert 30 Jahre. Jedes Jahr kommen mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher hierher zum deutschen Wimbledon. Wie ist es für Sie, hier zu spielen?

Zverev: "Ich freue mich immer riesig auf dieses Turnier. Das Stadion ist in der Regel ausverkauft, das Publikum ist unglaublich. Das ist definitiv ein Turnier, auf das ich mich immer freue."

Sportschau: Welchen Stellenwert nimmt es für Sie vor allem sportlich ein?

Zverev: "Halle ist das größte Turnier, dass wir in Deutschland jetzt noch haben. Jedes Jahr steht hier eine Topbesetzung auf dem Platz. Deswegen glaube ich, dass viele Spieler hier um den Titel mitspielen und ihr bestes Tennis zeigen wollen."

Sportschau: Der Tenniszirkus macht seit Jahren einen Bogen um Deutschland. Die größten und wichtigsten Turniere finden woanders statt. Oscar Otte hat kürzlich gesagt, dass er sich freuen würde, wenn es mehr Tennisturniere hierzulande gäbe.

Zverev: "Ich würde mich riesig freuen, wenn wir in Deutschland mal wieder ein riesiges Turnier hätten, ein 1000 Masters Turnier. Es ist das größte Land in Europa was die Einwohnerzahl angeht. Ich glaube auch, dass Deutschland diese Bühne braucht, der Tennissport braucht sie. Nicht nur ich, jeder deutsche Spieler würde sich über ein Masters freuen."

Sportschau: Rasen ist nicht Ihr Lieblingsbelag. In Wimbledon war bislang spätestens im Achtelfinale Schluss. Wie würden Sie die Beziehung mit dem Rasenbelag beschreiben - ist es eine Hassliebe?

Zverev: "Ich habe in Halle zweimal schon Finale gespielt, aber meistens spiele ich auch nur zwei Rasenturniere im Jahr, hier und in Wimbledon. Deswegen ist das nicht gerade einfach für mich. Ich bin mir aber sicher, dass ich auch mal ein Turnier auf Rasen gewinnen werde. Mal schauen, wie es die nächsten Jahre auf dem Belag weitergeht."

Das Gespräch führte Christian Michel.