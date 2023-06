French Open Überraschung in Paris - Tim Pütz gewinnt Mixed-Titel Stand: 08.06.2023 14:01 Uhr

Tennisprofi Tim Pütz hat überraschend den Mixed-Titel bei den French Open gewonnen und damit für den erst dritten deutschen Erfolg beim Sandplatzklassiker in Paris gesorgt.

Der Frankfurter Tennisprofi Tim Pütz hat bei den French Open in Paris im Mixed seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Der 35 Jahre alte Davis-Cup-Spieler setzte sich an der Seite der Japanerin Miyu Kato im Finale gegen Michael Venus/Bianca Andreescu (Neuseeland/Kanada) 4:6, 6:4 und 10:6 im Match-Tiebreak durch.

Das Duo hatte erst kurz vor dem Turnierstart in Roland Garros zusammengefunden. Pütz ist der dritte deutsche Mixed-Champion in Paris. 1930 hatte Cilly Aussem mit dem US-Amerikaner Bill Tilden triumphiert, 2014 holte Anna-Lena Grönefeld mit Jean-Julien Rojer aus den Niederlanden den Titel. Vor Pütz hatte jedoch nur ein männlicher deutscher Tennisspieler einen Major-Mixed-Titel geholt: 1933 triumphierte Gottfried von Cramm in Wimbledon mit Hilde Krahwinkel.

Pütz und Kato - ein spontanes Duo

Pütz und Kato hatten zu Beginn der French Open mehr zufällig zueinander gefunden: Beim Einschreiben hatten sowohl Pütz als auch Kato mit ihren ursprünglich vorgesehenen Partnern nicht die notwendigen Ranglistenpunkte, so dass sie sich spontan zur gemeinsamen Teilnahme entschieden. Danach mussten beide auch die schwierige emotionale Phase nach der Disqualifikation der Japanerin im Damen-Doppel überstehen.

Mixed nur bei Grand-Slam-Turnieren

Für den Sieg kassierten Pütz/Kato 122.000 Euro Preisgeld, im Doppel hatte Pütz nach dem Viertelfinaleinzug mit Kevin Krawietz zudem 40.000 Euro verdient. Das Mixed wird im Profitennis nur bei den vier Grand-Slam-Turnieren und bei den Olympischen Spielen ausgetragen.