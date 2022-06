Doch so wie jetzt, mit Betäubungsspritzen vor jedem Spiel, wolle er nicht weitermachen, auch nicht beim Ende Juni beginnenden Grand Slam in Wimbledon. "Ich will mich nicht noch einmal in diese Lage bringen. Das kann ich einmal machen, aber das ist keine Lebensphilosophie, die ich verfolgen will."

Nervenbehandlung folgt - oder gar eine große Operation?

Er wolle nun versuchen, seinen Fuß mit einer Nervenbehandlung zu kurieren. Sollte dies funktionieren, werde er in Wimbledon starten. "Wenn es nicht funktioniert, muss ich mir die Frage stellen, ob ich bereit bin für größere Maßnahmen. Zum Beispiel für eine große Operation, die mir aber nicht garantiert, dass ich wieder einsatzfähig bin, und nach der es viel Zeit braucht, bis ich zurück bin."

Er wolle jetzt Schritt für Schritt weitersehen. "Ich bin immer positiv. Hoffentlich funktioniert die Behandlung mehr oder weniger und kann mir den Schmerz ein bisschen nehmen. Wenn das passiert, können wir schauen, ob ich die Gras-Saison angehen kann."

Endgültiger Abschied denkbar

Aber es kann eben auch ganz anders laufen. "Ihr habt mich hier immer wie zu Hause fühlen lassen", sagte Nadal in Richtung der 15.000 Zuschauer auf dem Court Philippe Chatrier in Paris, wo er jetzt unglaubliche 14 Mal das French-Open-Finale gewonnen hat.

Es klang ein bisschen nach Abschied. Sollte die Behandlung nicht anschlagen, scheint es tatsächlich möglich, dass der furiose Finalsieg gegen Ruud Nadals letzter Geniestreich als Tennisprofi war.

