Nachwuchs im deutschen Frauentennis: die neue Generation macht Mut

DTB wird seit fünf Jahren vom Bund unterstützt

Rittner weiß, dass die genannten Spielerinnen für die nächste Generation eine zusätzliche Unterstützung gewesen wären. Der scheidende Sportdirektor des DTB , Klaus Eberhard, berichtet auf Sportschau-Anfrage von anderen Hilfestellungen: "Seit fünf Jahren sind wir zusätzlich in die Förderstrukturen des Bundes einbezogen. Dadurch konnten wir die Anzahl unser Trainerstellen erhöhen und zusätzlich einen Athletiktrainer und Physiotherapeuten einstellen. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, weitere Honorarkräfte hinzuzunehmen."

Zusätzlich unterstützt Porsche seit 2012 zwei Nachwuchsteams und die Frauen-Nationalmannschaft finanziell. Weder der Verband noch der Sponsor wollen auf Anfrage eine Summe nennen. Der Sponsor erklärt, er sei sehr zufrieden mit den vergangenen zehn Jahren. Das Team um Barbara Rittner leiste gute Arbeit. Über die Lücke im Frauentennis schreibt ein Unternehmenssprecher: " Aus unserer Sicht ist so eine Entwicklung nicht ungewöhnlich ."

Junge Talente mit Potenzial für die Top 100

Eberhard ist sich bei Niemeier, Schunk und Lys sicher: "Alle haben das Potential, die Top 100 und später die Top 50 oder mehr zu erreichen. " Rittner nennt neben Lys noch Noma Noha Akugue (Erfolge auf Futurelevel) und die Juniorin Ella Seidel als vielversprechende Talente. Neben Seidel (48) befinden sich mit Carolina Kuhl (41) und Joelle Lilly Sophie Steur (54) drei Talente der Jahrgänge 2004 und 2005 in der Juniorinnenweltrangliste.

Rittner und ihr Team haben die Talente, so oft das während der Pandemie möglich war, am Stützpunkt in Stuttgart-Stammheim zusammengezogen. Die Aufgaben im Alltag sind ungleich wichtiger. Rittner sei sehr nah dran und lobt die erfahrenen Trainer. Lys wird von ihrem Vater in Hamburg geformt und kämpfte sich beim Porsche Grand Prix in Stuttgart dank einer Wildcard aus der Qualifikation in die zweite Hauptrunde und darf in Wimbledon ebenfalls erstmals in der Qualifikation aufschlagen.

Niemeier wird seit ein paar Monaten vom erfahrenen Frauentrainer Christopher Kas begleitet, den das Team um Michael Geserer (führte zuletzt Danielle Collins in die Weltklasse) in Regensburg ausgesucht hat.

Neue Generation tritt erfrischend auf

Die neue Generation tritt kommunikativ erfrischend, verbindlich und mit einem guten Mix aus Zurückhaltung und Selbstvertrauen auf. Für Schunk sei es kein großes Thema, dass die Kluft zwischen ihrer und Kerbers Generation so groß ist.

Beim Thema Orientierung verweist sie auf Niemeier, die am Sonntag in Paris mit Blick auf ihre Führungsrolle und den Vergleichen zu Kerber und Petkovic erklärte: "Ich habe keine Angst davor und spüre keinen Druck. Das ist für mich eher was Positives, dass ich mit den Beiden in Verbindung gebracht werde. "